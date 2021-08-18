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Следы обманувших таксиста мошенников привели в Липецкую область

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#мошенничество
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Следы обманувших таксиста мошенников привели в Липецкую область

Таксист лишился 18 000 рублей.

Как сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми, в дежурную часть ОМВД России по городу Воркуте обратился 29-летний таксист. Водителю позвонил неизвестный и сделал заказ машины для поездки. Собеседник попросил отвезти другого человека, а оплату пообещал произвести на банковскую карту. Для перевода оплаты проезда у воркутинца спросили данные банковской карты. Таксист доверился звонившему и опрометчиво предоставил все персональные данные своего пластикового кошелька. Когда со счета карты было списано 18 000 рублей, житель Заполярья понял, что стал жертвой обмана, и сразу же обратился в полицию.

- Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - отметили в пресс-службе. - Установлено, что неизвестный держал связь с потерпевшим по телефонам, зарегистрированным в Липецкой области. По месту работы потерпевший был информирован о дистанционных видах преступлений.

3 894
#мошенничество
2

Комментарии (4)

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Вован

5 минут назад
Нужно ввести обязательный экзамен или тест для проверки знаний безопасного использования пластиковой картой. Не слал - иди учи правила и расплачивайся наличными.
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Афанасий

28 минут назад
Лишние деньги и неопытность причина всяких там фиговин
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БонПари

50 минут назад
Время сейчас такое , что даже родным доверять нельзя , обманут !!
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