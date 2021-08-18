Происшествия
сегодня, 10:54
Следы обманувших таксиста мошенников привели в Липецкую область
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Таксист лишился 18 000 рублей.
Как сообщает пресс-служба МВД по Республике Коми, в дежурную часть ОМВД России по городу Воркуте обратился 29-летний таксист. Водителю позвонил неизвестный и сделал заказ машины для поездки. Собеседник попросил отвезти другого человека, а оплату пообещал произвести на банковскую карту. Для перевода оплаты проезда у воркутинца спросили данные банковской карты. Таксист доверился звонившему и опрометчиво предоставил все персональные данные своего пластикового кошелька. Когда со счета карты было списано 18 000 рублей, житель Заполярья понял, что стал жертвой обмана, и сразу же обратился в полицию.
- Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - отметили в пресс-службе. - Установлено, что неизвестный держал связь с потерпевшим по телефонам, зарегистрированным в Липецкой области. По месту работы потерпевший был информирован о дистанционных видах преступлений.
- Проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение, - отметили в пресс-службе. - Установлено, что неизвестный держал связь с потерпевшим по телефонам, зарегистрированным в Липецкой области. По месту работы потерпевший был информирован о дистанционных видах преступлений.
3 894
Вован
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