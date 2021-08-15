сегодня, 15:21
Талибы объявили об установлении контроля на всей территории Афганистана
Движение «Талибан» (террористическая группировка, запрещена в РФ) объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана.
После захвата всей территории Афганистана боевики радикального террористического движения «Талибан» (запрещено в России) освободили сотни опасных заключенных из тюрьмы Пули-Чархи, расположенной недалеко от столицы республики. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Отмечается, что тюрьма Пули-Чархи считается крупнейшей в стране.
При этом талибы гарантировали безопасность посольства России в Кабуле, отметив, что их политика «заключается в обеспечении безопасных условий для функционирования российского и других посольств».