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сегодня, 15:21

Талибы объявили об установлении контроля на всей территории Афганистана

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Движение «Талибан» (террористическая группировка, запрещена в РФ) объявило об установлении контроля над всей территорией Афганистана.

Радикальное движение «Талибан» (запрещено в РФ) объявило, что контролирует всю территорию Афганистана. Об этом сообщает "Известия" со ссылкой на телеканал Al Arabiya. По информации телеканала, «боевые действия в столице страны не ведутся, движение установило контроль над всем Афганистаном».

После захвата всей территории Афганистана боевики радикального террористического движения «Талибан» (запрещено в России) освободили сотни опасных заключенных из тюрьмы Пули-Чархи, расположенной недалеко от столицы республики. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Отмечается, что тюрьма Пули-Чархи считается крупнейшей в стране.

При этом талибы гарантировали безопасность посольства России в Кабуле, отметив, что их политика «заключается в обеспечении безопасных условий для функционирования российского и других посольств».
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