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сегодня, 10:40
Россия возобновила полеты в Египет
Из Москвы в Египет рано утром 9 августа отправился первый после шестилетнего перерыва прямой рейс в Хургаду.
Россия с 9 августа возобновила авиасообщение с курортами Египта. В частности, рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх будут выполняться 5 рейсов в неделю на каждом из маршрутов. Допуски на выполнение регулярных рейсов на курорты Египта получили восемь российских авиакомпаний.
Разрешения на регулярные рейсы из Москвы в Египет получила авиакомпания "Россия", которая входит в группу "Аэрофлот". Также выполнять рейсы на курорты будет египетская компания Egypt Air. Решение было принято для увеличения количества гостей. На рейсах будут курсировать Airbus A330-300, рассчитанные на 301 пассажира, - передает РИА Новости.
9 августа в 5:09 по местному времени из столичного аэропорта Домодедово вылетел первый за 6 лет прямой рейс в Хургаду. Это был лайнер Airbus A330 авиакомпании EgyptAir , на его борту было 298 пассажиров.
Российский союз туриндустрии (РСТ) предполагает, что до конца августа на египетские курорты разрешат чартеры, - передает Телеканал 360.
А в АТОР рассчитывают на снижение стоимости турпакетов в Египет на 10-15 тысяч рублей в случае решения оперштаба по коронавирусу увеличить количество рейсов в страну. Об этом сообщил вице-президент ассоциации Дмитрий Горин в интервью телеканалу "Дождь".
"Если оперштаб откроет квоты, то мы даже рассчитываем, что на 10-15 тысяч рублей цена турпакета [в Египет] будет дешевле после увеличения количества рейсов", - сказал он.
Сейчас стоимость туров на курорты Египта в среднем составляет от 70 до 120 тысяч рублей.
"Минимальная стоимость путевки в Хургаду на одного на неделю — 40 тысяч рублей с размещением в гостинице "четыре звезды" на базе "все включено", — говорит исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе. — Цена больше, чем ожидали, потому что нет чартеров. Она выше тысяч на пятнадцать".
Чартерное авиасообщение между Россией и Египтом прекратилось в 2015 году после крушения самолета авиакомпании "Когалымавиа". Он разбился во время перелета из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. Авиакатастрофа унесла жизни 217 пассажиров и семи членов экипажа.
Разрешения на регулярные рейсы из Москвы в Египет получила авиакомпания "Россия", которая входит в группу "Аэрофлот". Также выполнять рейсы на курорты будет египетская компания Egypt Air. Решение было принято для увеличения количества гостей. На рейсах будут курсировать Airbus A330-300, рассчитанные на 301 пассажира, - передает РИА Новости.
9 августа в 5:09 по местному времени из столичного аэропорта Домодедово вылетел первый за 6 лет прямой рейс в Хургаду. Это был лайнер Airbus A330 авиакомпании EgyptAir , на его борту было 298 пассажиров.
Российский союз туриндустрии (РСТ) предполагает, что до конца августа на египетские курорты разрешат чартеры, - передает Телеканал 360.
А в АТОР рассчитывают на снижение стоимости турпакетов в Египет на 10-15 тысяч рублей в случае решения оперштаба по коронавирусу увеличить количество рейсов в страну. Об этом сообщил вице-президент ассоциации Дмитрий Горин в интервью телеканалу "Дождь".
"Если оперштаб откроет квоты, то мы даже рассчитываем, что на 10-15 тысяч рублей цена турпакета [в Египет] будет дешевле после увеличения количества рейсов", - сказал он.
Сейчас стоимость туров на курорты Египта в среднем составляет от 70 до 120 тысяч рублей.
"Минимальная стоимость путевки в Хургаду на одного на неделю — 40 тысяч рублей с размещением в гостинице "четыре звезды" на базе "все включено", — говорит исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе. — Цена больше, чем ожидали, потому что нет чартеров. Она выше тысяч на пятнадцать".
Чартерное авиасообщение между Россией и Египтом прекратилось в 2015 году после крушения самолета авиакомпании "Когалымавиа". Он разбился во время перелета из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. Авиакатастрофа унесла жизни 217 пассажиров и семи членов экипажа.