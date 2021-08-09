В мире

сегодня, 10:40

Россия возобновила полеты в Египет

140
#авиасообщение #Египет #туризм #отдых

Из Москвы в Египет рано утром 9 августа отправился первый после шестилетнего перерыва прямой рейс в Хургаду.

Россия с 9 августа возобновила авиасообщение с курортами Египта. В частности, рейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх будут выполняться 5 рейсов в неделю на каждом из маршрутов. Допуски на выполнение регулярных рейсов на курорты Египта получили восемь российских авиакомпаний.

Разрешения на регулярные рейсы из Москвы в Египет получила авиакомпания "Россия", которая входит в группу "Аэрофлот". Также выполнять рейсы на курорты будет египетская компания Egypt Air. Решение было принято для увеличения количества гостей. На рейсах будут курсировать Airbus A330-300, рассчитанные на 301 пассажира, - передает РИА Новости.

9 августа в 5:09 по местному времени из столичного аэропорта Домодедово вылетел первый за 6 лет прямой рейс в Хургаду. Это был лайнер Airbus A330 авиакомпании EgyptAir , на его борту было 298 пассажиров.

Российский союз туриндустрии (РСТ) предполагает, что до конца августа на египетские курорты разрешат чартеры, - передает Телеканал 360.

А в АТОР рассчитывают на снижение стоимости турпакетов в Египет на 10-15 тысяч рублей в случае решения оперштаба по коронавирусу увеличить количество рейсов в страну. Об этом сообщил вице-президент ассоциации Дмитрий Горин в интервью телеканалу "Дождь".

"Если оперштаб откроет квоты, то мы даже рассчитываем, что на 10-15 тысяч рублей цена турпакета [в Египет] будет дешевле после увеличения количества рейсов", - сказал он.

Сейчас стоимость туров на курорты Египта в среднем составляет от 70 до 120 тысяч рублей.

"Минимальная стоимость путевки в Хургаду на одного на неделю — 40 тысяч рублей с размещением в гостинице "четыре звезды" на базе "все включено", — говорит исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе. — Цена больше, чем ожидали, потому что нет чартеров. Она выше тысяч на пятнадцать".

Чартерное авиасообщение между Россией и Египтом прекратилось в 2015 году после крушения самолета авиакомпании "Когалымавиа". Он разбился во время перелета из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. Авиакатастрофа унесла жизни 217 пассажиров и семи членов экипажа.
140
#авиасообщение #Египет #туризм #отдых

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Российский спортсмен завоевал золото Олимпиады в вольной борьбе до 74 кг
#Олимпиада в Токио #вольная борьба
Российский спортсмен завоевал золото Олимпиады в вольной борьбе до 74 кг

06.08.2021 15:13

В мире
Цены на газ в Европе обновили рекорд
#газ #цена #рекорд
Цены на газ в Европе обновили рекорд

06.08.2021 13:23

В мире
Российский боксер Гаджимагомедов выиграл серебро Олимпиады в Токио
#Олимпиада в Токио #бокс #медаль
Российский боксер Гаджимагомедов выиграл серебро Олимпиады в Токио

06.08.2021 10:37

В мире
Российская атомная подлодка потеряла ход у берегов Дании
#подлодка
Российская атомная подлодка потеряла ход у берегов Дании

05.08.2021 16:29

В мире
Российская спортсменка по прыжкам с шестом завоевала серебро Олимпиады
#Олимпиада в Токио #прыжки с шестом #медаль
Российская спортсменка по прыжкам с шестом завоевала серебро Олимпиады

05.08.2021 15:27

В мире
Зеленский посоветовал считающими себя русскими жителям Донбасса уезжать
#Зеленский #Донбасс #Украина
Зеленский посоветовал считающими себя русскими жителям Донбасса уезжать

05.08.2021 15:10

В мире