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Госдеп объяснил требование к российским дипломатам покинуть США
Представитель ведомства Нед Прайс назвал неточными слова посла России Анатолия Антонова, который заявлял, что Вашингтон требует покинуть страну 24 российских дипломатов из-за сроков виз.
По его словам, госдепартамент недавно ввел лимит работы в США для всех иностранных дипломатов, однако для большинства стран он составляет пять лет с возможностью продления по индивидуальным запросам, - передает РИА Новости.
Таким образом он прокомментировал слова российского посла в Вашингтоне Анатолия Антонова о том, что в США предписали 24 сотрудникам дипмиссии покинуть страну до 3 сентября. Прайс выразил несогласие с таким описанием ситуации.
Ранее посол РФ в США Анатолий Антонов сообщил, что американские власти передали список из 24 дипломатов, которые до 3 сентября должны уехать из страны из-за истекающих виз. Посол РФ также отметил, что около 130 сотрудников российских диппредставительств в США и членов их семей ждут продления виз, но Вашингтон, по его словам, ведет практику выдавливания российских дипломатов.
В последние годы условия работы российских дипломатов в США постоянно ухудшаются. Как отмечал Антонов, Москву полностью лишили консульского присутствия на Западном побережье Америки, где проживают десятки тысяч россиян. Кроме того, регулярно происходят массовые высылки российских дипломатов. Вашингтон также резко ужесточил процедуру выдачи виз.
Москва предлагала Вашингтону обнулить взаимные ограничения на работу диппредставительств, но американская сторона отказывается.
"Исходим из целесообразности обнулить на взаимной основе существующие ограничения на деятельность загранучреждений друг друга. Казалось бы, что может быть проще? Увы, света в конце тоннеля не видно", - пояснял посол.
По его словам, в Госдепе не готовы даже обсуждать возможность полного отказа от всех введенных мер и контрмер, настаивая на поэтапности, что в результате сводится к тому, чтобы первостепенное внимание уделялось американским проблемам.
В июле Антонов отметил, что, по его мнению, американское правительство продолжит политику давления в отношении России, в том числе по части демократических ценностей и прав человека. Вместе с тем он добавил, что в отдельных пунктах российско-американского диалога наблюдаются некие лакуны, и в них Москва пытается найти «что-то позитивное» или развить дальше моменты, "которые, очевидно, сближают нас [Россию] с американцами".
Москва неоднократно отмечала трудности в получении американских виз россиянами, в том числе дипломатами.
15 апреля глава США Джо Байден ввел очередные антироссийские санкции. Помимо этого, американцы выслали 10 российских дипломатов. Москва ответила на это зеркально. Глава МИД РФ Сергей Лавров 16 апреля отмечал, что РФ запускает процедуру по прекращению практики найма американскими диппредставительствами в стране россиян и граждан третьих стран.
30 апреля посольство США в России заявило о том, что прекращает выдачу неиммиграционных виз и виз для недипломатических поездок. Также американское посольство в Москве объявило о том, что с 12 мая сокращает количество оказываемых консульских услуг из-за решения РФ о запрете найма иностранцев. Кроме того, будет сокращен штат сотрудников консульства на 75%.
21 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова рассказала, что дипломатические представительства России в США всё равно продолжают работать в штатном режиме, несмотря на давление Вашингтона, - пишут "Известия".