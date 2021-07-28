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В Воронеже мужчину осудили на 100 тысяч рублей за нацистские посты в соцсетях
Житель Воронежа был признан судом виновным в реабилитации нацизма.
Воронежский суд признал 26-летнего уроженца Ярославской области виновным в реабилитация нацизма по статье 354.1 УК РФ, ч. 1, - сообщает СК РФ по Воронежской области.
Следствием и судом установлено, что в конце декабря 2019 года обвиняемый, находясь на территории города Воронежа, используя свою учетную запись в соцсети, разместил в публичном доступе материалы, которые, согласно заключениям экспертов, содержат признаки положительной оценки деяний нацистских преступников 1939 – 1945 г.г., официально признанных таковыми и осужденных в ходе Нюрнбергского процесса. Кроме того, в январе прошлого года мужчина на личной странице в соцсети разместил публикации аналогичного характера, доступ к которым имел неограниченный круг лиц из числа Интернет-пользователей, - говорится в сообщении.
На следствии обвиняемый признал вину, дал подробные показания по существу совершенного преступления. С учетом собранных следственными органами доказательств уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением было направлено в Воронежский областной суд для рассмотрения по существу, - рассказал руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Воронежской области Андрей Шевелёв.
Уголовное дело возбуждалось на основании материалов, предоставленных ГУ МВД России по Воронежской области.
Вступившим в законную силу приговором суда мужчина осужден к штрафу в размере 100 тысяч рублей.
Следствием и судом установлено, что в конце декабря 2019 года обвиняемый, находясь на территории города Воронежа, используя свою учетную запись в соцсети, разместил в публичном доступе материалы, которые, согласно заключениям экспертов, содержат признаки положительной оценки деяний нацистских преступников 1939 – 1945 г.г., официально признанных таковыми и осужденных в ходе Нюрнбергского процесса. Кроме того, в январе прошлого года мужчина на личной странице в соцсети разместил публикации аналогичного характера, доступ к которым имел неограниченный круг лиц из числа Интернет-пользователей, - говорится в сообщении.
На следствии обвиняемый признал вину, дал подробные показания по существу совершенного преступления. С учетом собранных следственными органами доказательств уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением было направлено в Воронежский областной суд для рассмотрения по существу, - рассказал руководитель первого отдела по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Воронежской области Андрей Шевелёв.
Уголовное дело возбуждалось на основании материалов, предоставленных ГУ МВД России по Воронежской области.
Вступившим в законную силу приговором суда мужчина осужден к штрафу в размере 100 тысяч рублей.