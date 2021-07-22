сегодня, 12:18
Россия впервые обратилась в ЕСПЧ с жалобой на Украину
Россия подала межгосударственную жалобу против Украины в Европейский Суд по правам человека на основании статьи 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.
РФ обвиняет Украину в нарушении Конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод.
Жалоба касается событий, последовавших "за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.
Обращение призвано привлечь внимание ЕСПЧ и всего мирового сообщества к грубым и систематическим нарушениям украинской администрации.
В частности Москва обвиняет Киев в гибели мирного населения, незаконном лишении свободы и жестоком обращении с людьми, в том числе на Майдане, в Одессе и Донбассе; а также в гибели людей, причинении вреда здоровью и уничтожении имущества при обстрелах сопредельной российской территории; в подавлении свободы слова и преследовании инакомыслящих, включая политиков и журналистов; в дискриминации русскоговорящего населения и вытеснении русского языка; в дискриминации российских компаний и предпринимателей; в лишении жителей юго-востока Украины возможности участвовать в выборах; в водной блокаде Крыма; в нападениях на российские дипломатические, консульские и другие представительства и в крушении MH17 вследствие того, что Украина не закрыла воздушное пространство над зоной боевых действий.
Россия требует от Украины незамедлительно прекратить водную блокаду Крыма; кроме того прекратить ограничение прав национальных и языковых меньшинств, в том числе на свободный доступ к общему и высшему образованию на родном языке и отменить запрет на вещание русскоязычных каналов и ограничение доступа к интернет-платформам и печатным изданиям на русском языке.