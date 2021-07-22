В мире

сегодня, 12:18

Россия впервые обратилась в ЕСПЧ с жалобой на Украину

104
#ЕСПЧ #Россия #Украина

Россия подала межгосударственную жалобу против Украины в Европейский Суд по правам человека на основании статьи 33 Конвенции о защите прав человека и основных свобод.

Россия подала первую в своей истории межгосударственную жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), - передает РИА Новости.

РФ обвиняет Украину в нарушении Конвенции Совета Европы о защите прав человека и основных свобод.

Жалоба касается событий, последовавших "за насильственной сменой власти на Украине в феврале 2014 года", - говорится в сообщении Генпрокуратуры.

Обращение призвано привлечь внимание ЕСПЧ и всего мирового сообщества к грубым и систематическим нарушениям украинской администрации.

В частности Москва обвиняет Киев в гибели мирного населения, незаконном лишении свободы и жестоком обращении с людьми, в том числе на Майдане, в Одессе и Донбассе; а также в гибели людей, причинении вреда здоровью и уничтожении имущества при обстрелах сопредельной российской территории; в подавлении свободы слова и преследовании инакомыслящих, включая политиков и журналистов; в дискриминации русскоговорящего населения и вытеснении русского языка; в дискриминации российских компаний и предпринимателей; в лишении жителей юго-востока Украины возможности участвовать в выборах; в водной блокаде Крыма; в нападениях на российские дипломатические, консульские и другие представительства и в крушении MH17 вследствие того, что Украина не закрыла воздушное пространство над зоной боевых действий.

Россия требует от Украины незамедлительно прекратить водную блокаду Крыма; кроме того прекратить ограничение прав национальных и языковых меньшинств, в том числе на свободный доступ к общему и высшему образованию на родном языке и отменить запрет на вещание русскоязычных каналов и ограничение доступа к интернет-платформам и печатным изданиям на русском языке.


104
#ЕСПЧ #Россия #Украина

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Глава ВОЗ заявил о возможности появления нового более опасного штамма коронавируса
#коронавирус #штамм #мутация
Глава ВОЗ заявил о возможности появления нового более опасного штамма коронавируса

вчера, 09:59

В мире
Футболиста «Эвертона» арестовали по подозрению в сексуальном преступлении в отношении несовершенноле...
Футболиста «Эвертона» арестовали по подозрению в сексуальном преступлении в отношении несовершенноле...

20.07.2021 13:47

В мире
В Турции предложили закрыть страну для российских туристов
В Турции предложили закрыть страну для российских туристов

19.07.2021 15:27

В мире
Захарова: в банках Британии незаконно хранятся миллиарды, принадлежащие Венесуэле и Ливии
Захарова: в банках Британии незаконно хранятся миллиарды, принадлежащие Венесуэле и Ливии

19.07.2021 15:22

В мире
Турция перебросит свой воинский контингент в Афганистан
Турция перебросит свой воинский контингент в Афганистан

19.07.2021 15:20

В мире
СБУ вызывает на допрос Шойгу
#СБУ #Шойгу #Украина
1
СБУ вызывает на допрос Шойгу

18.07.2021 13:07

В мире