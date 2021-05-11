В России
59 минут назад
Сроки открытия египетских курортов для российских туристов перенесли
Подходит к концу техническая подготовка к открытию египетских курортов, улететь на которые можно будет с июня.
Египетский курорт Хургада первым возобновит чартерное авиасообщение с Россией, рейсы в Шарм-эль-Шейх на текущем этапе будут регулярными, - пишет Ассоциация туроператоров России.
Россия по-прежнему считает курорты на западном побережье Красного моря более безопасными, нежели туристическую зону на Южном Синае. Поэтому больше полетных программ будет разрешено именно в Хургаду.
Об этом косвенно свидетельствует как рабочая поездка премьер-министра Египта Мустафы Мадбули в Хургаду в конце апреля, так и последующий визит на этот курорт посла России в Египте Георгия Борисенко. По сообщениям египетских СМИ, Мадбули дал указание привести город в порядок (отремонтировать дороги, пешеходные зоны, благоустроить набережные и пляжи).
В свою очередь Борисенко заявил, что возвращение российских туристов на красноморские курорты Египта зависит и от ситуации с пандемией.
Одним из условий российской стороны названа вакцинация туристического персонала египетских курортов, а иммунизация сотрудников туризма в Египте уже идет и должна завершиться до конца мая, - говорится в сообщении АТОР.
По данным источников "Вестника АТОР", авиасообщение с Хургадой будет "безлимитным". По этому направлению согласовано до 13 регулярных рейсов в день, а также чартеры из регионов.
По словам губернатора Красного моря Ханафи, российская сторона готовится к возобновлению рейсов в Хургаду в конце мая – начале июня. Эту информацию подтверждают и источники редакции. Как ранее заявлял Оперштаб, вопрос о количестве рейсов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх будет решен на заседании в мае, и о принятом решении будет сообщено во второй половине мая 2021 года.
По информации наблюдателей, о сроках перезапуска авиасообщения на курорты Египта может быть объявлено на первой полной рабочей неделе после майских праздников. "Ориентировочно, 14 мая", – сообщил источник.
Ранее открытие прямых рейсов в Шарм-эш-Шейх и Хургаду было запланировано на 15-20 мая.
На данный момент вылететь в Каир из регионов можно из Санкт-Петербурга, Уфы, Самары, Краснодара, Казани, Екатеринбурга, Красноярска и Новосибирска. С мая этот пул аэропортов пополнят Пермь и Ростов-на-Дону.
Россия по-прежнему считает курорты на западном побережье Красного моря более безопасными, нежели туристическую зону на Южном Синае. Поэтому больше полетных программ будет разрешено именно в Хургаду.
Об этом косвенно свидетельствует как рабочая поездка премьер-министра Египта Мустафы Мадбули в Хургаду в конце апреля, так и последующий визит на этот курорт посла России в Египте Георгия Борисенко. По сообщениям египетских СМИ, Мадбули дал указание привести город в порядок (отремонтировать дороги, пешеходные зоны, благоустроить набережные и пляжи).
В свою очередь Борисенко заявил, что возвращение российских туристов на красноморские курорты Египта зависит и от ситуации с пандемией.
Одним из условий российской стороны названа вакцинация туристического персонала египетских курортов, а иммунизация сотрудников туризма в Египте уже идет и должна завершиться до конца мая, - говорится в сообщении АТОР.
По данным источников "Вестника АТОР", авиасообщение с Хургадой будет "безлимитным". По этому направлению согласовано до 13 регулярных рейсов в день, а также чартеры из регионов.
По словам губернатора Красного моря Ханафи, российская сторона готовится к возобновлению рейсов в Хургаду в конце мая – начале июня. Эту информацию подтверждают и источники редакции. Как ранее заявлял Оперштаб, вопрос о количестве рейсов в Хургаду и Шарм-эль-Шейх будет решен на заседании в мае, и о принятом решении будет сообщено во второй половине мая 2021 года.
По информации наблюдателей, о сроках перезапуска авиасообщения на курорты Египта может быть объявлено на первой полной рабочей неделе после майских праздников. "Ориентировочно, 14 мая", – сообщил источник.
Ранее открытие прямых рейсов в Шарм-эш-Шейх и Хургаду было запланировано на 15-20 мая.
На данный момент вылететь в Каир из регионов можно из Санкт-Петербурга, Уфы, Самары, Краснодара, Казани, Екатеринбурга, Красноярска и Новосибирска. С мая этот пул аэропортов пополнят Пермь и Ростов-на-Дону.