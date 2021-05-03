Липецкие чиновники экономят 13 рублей из 100

И остаются лидерами по относительной экономии в Центральном Черноземье.

Единая информационная система в сфере госзакупок представила актуальные данные экономии по контрактам, заключенным в Российской Федерации, с начала 2021 года. В среднем по стране относительная экономия при заключении госконтрактов составила 6,36%, или 123,85 млрд рублей.



Экономия, которой на государственных торгах добиваются липецкие чиновники, куда значительнее — 13,49%. С начала года на закупках товаров и услуг в Липецкой области удалось сэкономить 1,72 млрд рублей. Чуть больше, 1,75 млрд рублей, сэкономили на торгах в Воронежской области, но при относительной экономии 10,48%. 960 млн рублей сэкономили на торгах заказчики из Белгородской области, это 6,86%. Дисконтов на 710 млн рублей добились тамбовские заказчики (4,81%), на 470 млн рублей — курские (6,87%).



С начала 2021 года липецкие заказчики только с предприятиями малого и среднего бизнеса заключили 7 895 контрактов на сумму 7,88 млрд рублей. Всего через госзакупки прошли 12,95 млрд рублей. По-прежнему самые затратные контракты – дорожные ремонты.