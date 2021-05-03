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Липецкие чиновники экономят 13 рублей из 100

9 497
#экономия #закупки
Липецкие чиновники экономят 13 рублей из 100

И остаются лидерами по относительной экономии в Центральном Черноземье.

Единая информационная система в сфере госзакупок представила актуальные данные экономии по контрактам, заключенным в Российской Федерации, с начала 2021 года. В среднем по стране относительная экономия при заключении госконтрактов составила 6,36%, или 123,85 млрд рублей.

Экономия, которой на государственных торгах добиваются липецкие чиновники, куда значительнее — 13,49%. С начала года на закупках товаров и услуг в Липецкой области удалось сэкономить 1,72 млрд рублей. Чуть больше, 1,75 млрд рублей, сэкономили на торгах в Воронежской области, но при относительной экономии 10,48%. 960 млн рублей сэкономили на торгах заказчики из Белгородской области, это 6,86%. Дисконтов на 710 млн рублей добились тамбовские заказчики (4,81%), на 470 млн рублей — курские (6,87%).

С начала 2021 года липецкие заказчики только с предприятиями малого и среднего бизнеса заключили 7 895 контрактов на сумму 7,88 млрд рублей. Всего через госзакупки прошли 12,95 млрд рублей. По-прежнему самые затратные контракты – дорожные ремонты.
9 497
#экономия #закупки

Комментарии (9)

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Михаил

22 минуты назад
На чем это сказывается ,на их доходах .?
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Боцман

25 минут назад
Дурдом продолжается, Ну как вы хотите на ещё Департамент Образования накормить и вторую зарплату платить им же. Вот и кормят как могут
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Верующий

36 минут назад
Ага.
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Ух, ты

38 минут назад
А разваровывают сколько
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вся экономия

38 минут назад
только на бумаге.
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Возможно

43 минуты назад
губернатор потребовал деньги считать...
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Игорь

48 минут назад
На нас экономят, не на себе.
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Ирина

51 минуту назад
На наших зарплатах сэкономили
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Дурдом продолжается

57 минут назад
Самая большая экономия на школьных обедах. Кормят детей настоящей отравой, самыми дешёвыми, серыми макаронами, перемороженной рыбой, которую кошка есть не будет и т.д.
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