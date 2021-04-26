В России

55 минут назад

Длинные майские выходные не коснутся ряда компаний

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#майские выходные

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что выходные, объявленные между майскими праздниками, не будут обязательны для предприятий с ненормированным графиком и непрерывным циклом работы.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков пояснил, кого не коснутся длительные майские выходные, передает ТАСС.

Дополнительные выходные, объявленные между майскими праздниками, не будут обязательными для предприятий с ненормированным графиком и непрерывным циклом работы, - отметил Песков.

"Есть предприятия, которые не останавливаются. Есть предприятия, которые работают в выходные дни. Они, соответственно, будут так же работать. Те предприятия, которые действуют на основе ненормированного графика, там другая ситуация", - ответил Песков в ответ на вопрос, для всех ли обязателен указ президента об объявлении нерабочими дней между майскими праздниками.

Отвечая на уточняющий вопрос, не будут ли наказывать такие организации за неисполнение указа о выходных, Песков сказал: "Нет, конечно".

Ранее глава государства Владимир Путин объявил нерабочими дни с 4 по 7 мая. Майские праздники будут длиться с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая. Таким образом, россияне будут отдыхать десять дней подряд.
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#майские выходные

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