Общественная палата предложила продлить отпуск отдыхающим в России

Член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил увеличить отпуск для тех, кто остается отдыхать в России. С такой инициативой он обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину.





Ежегодно миллионы россиян посещают отдыхают за границей. Тем самым они спонсируют иностранную туристическую инфраструктуру на десятки миллиардов рублей, которые могли бы оставаться внутри страны и стать финансовым источником для развития отечественных курортных зон, - отметил общественник.



Президент России Владимир Путин в своём ежегодном послании Федеральному собранию 21 апреля поддержал идею продлить срок выплаты компенсаций части расходов россиянам на отдых внутри страны.



По словам общественника, ещё одним значительным стимулом в этом вопросе могло бы стать увеличение отпуска для граждан, отдыхающих в туристических зонах России, - передает



"В связи с этим прошу Вас оценить возможность увеличения продолжительности оплачиваемого отпуска с 28 до 35 дней для граждан, имеющих оплаченную туристическую путёвку или оплаченную гостиницу в одной из туристических зон России на срок не менее десяти дней", — говорится в тексте обращения.



При этом программой туристического кешбэка воспользовались более 1 млн россиян.



Член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил увеличивать отпуск с 28 до 35 дней гражданам, выбирающим местом отдыха курорты России, - говорится в его письме на имя премьер-министра Михаила Мишустина.Ежегодно миллионы россиян посещают отдыхают за границей. Тем самым они спонсируют иностранную туристическую инфраструктуру на десятки миллиардов рублей, которые могли бы оставаться внутри страны и стать финансовым источником для развития отечественных курортных зон, - отметил общественник.Президент России Владимир Путин в своём ежегодном послании Федеральному собранию 21 апреля поддержал идею продлить срок выплаты компенсаций части расходов россиянам на отдых внутри страны.По словам общественника, ещё одним значительным стимулом в этом вопросе могло бы стать увеличение отпуска для граждан, отдыхающих в туристических зонах России, - передает RT "В связи с этим прошу Вас оценить возможность увеличения продолжительности оплачиваемого отпуска с 28 до 35 дней для граждан, имеющих оплаченную туристическую путёвку или оплаченную гостиницу в одной из туристических зон России на срок не менее десяти дней", — говорится в тексте обращения.При этом программой туристического кешбэка воспользовались более 1 млн россиян.