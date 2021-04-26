В России

34 минуты назад

Общественная палата предложила продлить отпуск отдыхающим в России

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#отдых #отпуск

Член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил увеличить отпуск для тех, кто остается отдыхать в России. С такой инициативой он обратился к премьер-министру Михаилу Мишустину.

Член Общественной палаты Султан Хамзаев предложил увеличивать отпуск с 28 до 35 дней гражданам, выбирающим местом отдыха курорты России, - говорится в его письме на имя премьер-министра Михаила Мишустина.

Ежегодно миллионы россиян посещают отдыхают за границей. Тем самым они спонсируют иностранную туристическую инфраструктуру на десятки миллиардов рублей, которые могли бы оставаться внутри страны и стать финансовым источником для развития отечественных курортных зон, - отметил общественник.

Президент России Владимир Путин в своём ежегодном послании Федеральному собранию 21 апреля поддержал идею продлить срок выплаты компенсаций части расходов россиянам на отдых внутри страны.

По словам общественника, ещё одним значительным стимулом в этом вопросе могло бы стать увеличение отпуска для граждан, отдыхающих в туристических зонах России, - передает RT.

"В связи с этим прошу Вас оценить возможность увеличения продолжительности оплачиваемого отпуска с 28 до 35 дней для граждан, имеющих оплаченную туристическую путёвку или оплаченную гостиницу в одной из туристических зон России на срок не менее десяти дней", — говорится в тексте обращения.

При этом программой туристического кешбэка воспользовались более 1 млн россиян.

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#отдых #отпуск

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