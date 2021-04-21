Происшествия

54 минуты назад

В Грязинском районе задержан подозреваемый в убийстве брата

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#убийство
В Грязинском районе задержан подозреваемый в убийстве брата

Грязинским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Липецкой области в рамках расследования уголовного дела об убийстве 58-летнего жителя села Большой Самовец задержан его 52-летний двоюродный брат. 

По данным следствия, вечером 20 апреля в частном доме по улице Советской села Большой Самовец обнаружено тело хозяина дома с колото-резаными ранами. По предварительным данным, мужчина умер в результате острой кровопотери. При осмотре места преступления следователем и криминалистом регионального СКР обнаружены орудие убийства, а также следы, подтверждающие причастность к смерти потерпевшего его двоюродного брата.

- Подозреваемый задержан и следователем решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу. При допросе он признался в содеянном, пояснив, что конфликт с братом возник при совместном распитии спиртных напитков. В ходе ссоры он взял нож и нанес им родственнику не менее трех ударов в левую ключицу и плечо, после чего покинул место происшествия, - сообщает пресс-служба Следственного управления.

379
#убийство

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