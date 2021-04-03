В России

вчера, 15:42

В России начали испытания вакцины против коронавируса в виде капель для носа

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#коронавирус #вакцина

В России начинаются доклинические испытания назальной вакцины от коронавируса.

Российский НИЦ им. Гамалеи начинает доклинические испытания вакцины от коронавируса в виде назального спрея, - рассказал РИА Новости глава центра Александр Гинцбург.

"Мы получили патент на назальную вакцину. Сейчас начинаются фактически доклинические испытания", - сообщил он.

Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщала, что назальная форма "Спутник V" тоже будет двухкомпонентной, но со спреем, и вводить ее смогут только врачи.
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#коронавирус #вакцина

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