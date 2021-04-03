В России
вчера, 15:42
В России начали испытания вакцины против коронавируса в виде капель для носа
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В России начинаются доклинические испытания назальной вакцины от коронавируса.
Российский НИЦ им. Гамалеи начинает доклинические испытания вакцины от коронавируса в виде назального спрея, - рассказал РИА Новости глава центра Александр Гинцбург.
"Мы получили патент на назальную вакцину. Сейчас начинаются фактически доклинические испытания", - сообщил он.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщала, что назальная форма "Спутник V" тоже будет двухкомпонентной, но со спреем, и вводить ее смогут только врачи.
"Мы получили патент на назальную вакцину. Сейчас начинаются фактически доклинические испытания", - сообщил он.
Ранее заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщала, что назальная форма "Спутник V" тоже будет двухкомпонентной, но со спреем, и вводить ее смогут только врачи.
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