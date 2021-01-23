сегодня, 10:20
У США готов удар по рублю
Обширный перечень рисков для рубля пополнился еще одним, исключительно важным фактором. Имя этой угрозы – Джанет Йеллен, без пяти минут глава Минфина США.
Возвращение во власть Йеллен, которая уже выступила перед законодателями с программной речью, — вопрос решенный. Вот, пожалуй, основной из озвученных ею тезисов: Минфин США не будет искусственно занижать курс доллара с целью получения конкурентных преимуществ американскими экспортерами. На динамику курса в международной торговле будут влиять только рыночные факторы. Между тем, финансовое ведомство при Трампе сознательно «топило» доллар, а его руководитель Стивен Мнучин неоднократно отмечал конкурентные преимущества слабой национальной валюты.
Йеллен известна своим прагматичным, взвешенным, напрочь лишенным радикализма и каких-либо конъюнктурных черт подходом к монетарной политике. Идти наперекор ожиданиям рынков она, с ее огромным опытом, точно не будет. Что касается заявления Йеллен о приверженности санкционному режиму в отношении России, то оно, как заметил главный экономист «Эксперт РА» Антон Табах, выглядит вполне ритуальным. Вместе с тем очевидно, что в последние недели доллар на мировых рынках укрепляется, и этот тренд в сочетании с санкционными рисками сулит рублю немало проблем.
Разного рода декларации со стороны Байдена и членов новой администрации США, связанные с антироссийскими ограничениями, уже проявилась в снижении биржевого курса рубля до 75 к доллару и 91 к евро, отмечает руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев. По его словам, если до последнего момента рублю оказывал поддержку налоговый период в РФ и растущие котировки нефти, то сейчас инвесторы в полной мере просчитывают последствия грядущих санкций со стороны США и ЕС, в частности, резолюцию Европарламента, направленную против проекта «Северный поток-2». Очевидно также, говорит Деев, что намерения Йеллен проводить политику планомерного укрепления доллара могут обернуться дальнейшим ослаблением рубля. В ближайшей перспективе стоит ожидать, что рубль будет торговаться на уровне 75-77 к доллару и 91-92 — к евро.
Йеллен — член команды Байдена и, кроме того, человек системный и дисциплинированный. Ясно, что в плане санкционной стратегии она будет исполнителем генеральной «линии партии», рассуждает доктор экономических наук Игорь Николаев. Санкции – один из ключевых факторов, воздействующих на российскую экономику в целом и курс рубля в частности — наряду с ценами на нефть, геополитическими рисками, ставкой ЦБ, ситуацией на глобальных валютных рынках, инфляцией.
С 2014 года мы не раз становились свидетелями того, насколько серьезно проседал рубль в результате тех или иных ограничительных мер со стороны Запада. А то, что санкционное давление на Россию при Байдене усилится, было ясно изначально. Какие формы это примет? На взгляд Николаева, США захотят совместить несколько ограничительных мер, болезненных для Кремля. Например, сделать все возможное для окончательной блокировки «Северного потока-2». В этом случае перспективы поставок в Европу собственных энергоресурсов (прежде всего, сжиженного природного газа) для Америки значительно улучшатся. Ну а Йеллен при этом будет действовать в рамках своих должностных полномочий, как глава Минфина — ни больше, ни меньше.
Абсолютно любые санкции, включая российские контрмеры, в конечном счете бьют по рублю. А если еще и нефть продолжит дешеветь, если будет ускоренно развиваться безуглеродная энергетика, нашей экономике и рублю надеяться на лучшее не приходится. В этом смысле Джанет Йеллен – лишь один элемент в общей картине противостояния с Западом, большой индивидуальной роли она играть не будет, считает профессор факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Алексей Портанский. По его прогнозу, санкции США в отношении России могут быть серьезно расширены, а технологический разрыв между нами и развитыми странами будет расти. Даже высокопоставленные чиновники в Москве признаются: в таких сферах, как машиностроение и судостроение, мы зависим от поставок иностранных технологий и запчастей на 95%. С 2014 года эта зависимость только усиливается.
При чем тут рубль? Все очень просто: если инвесторы увидят слабость российской экономики, они еще интенсивнее побегут из наших финансовых активов и рублевых инструментов. Ну а такое бегство чревато новым падением рубля, делает вывод эксперт.