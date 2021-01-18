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Порядок привлечения мигрантов на стройки будет упрощен
Это одно из поручений, сформулированных по итогам заседания Госсовета и Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам 23 декабря.
Это одно из поручений, которое было сформулировано по итогам заседания Госсовета и Совета при президенте по стратегическому развитию и национальным проектам 23 декабря. На этом заседании вице-премьер Марат Хуснуллин заявил, что стройкам не хватает рабочих, в том числе иностранцев, и в правительстве опасаются срыва сроков ввода жилья. Президент Татарстана Рустам Минниханов также пожаловался на дефицит рабочих на стройках и попросил президента поручить правительству организовать точечный ввоз мигрантов на стройки, - передает "Интерфакс".
"Просим проработать этот вопрос и в начале следующего года рассмотреть на отдельном совещании", - сказал Хуснуллин.
"Рассмотреть вопрос установления упрощенного порядка привлечения работников, не являющихся гражданами Российской Федерации, в том числе из отдельных стран, входящих в СНГ, для выполнения строительно-монтажных работ, с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований в целях предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19", - говорится в поручении.