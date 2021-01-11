Политика
22 минуты назад
Областной суд не стал отменять результаты выборов в горсовет
Судьи согласились с мнением своих коллег.
Областной суд сегодня рассмотрел апелляционную жалобу участника прошлогодних выборов в Липецкий городской Совет депутатов Дмитрия Красичкова. Эта тяжба длится с осени. Тогда Дмитрий Красичков обратился в Правобережный районный суд с требованием признать незаконным и отменить постановление о результатах выборов в горсовет округу №35 (по нему баллотировался сам истец).
Красичков уверен, что на основании протоколов избирательных комиссий победил на выборах, однако ТИК Правобережного округа признала их результаты недействительными из-за жалоб, которые Красичков посчитал недоказанными.
Правобережный суд Красичкову отказал, однако общественник не согласился с этим решением и направил апелляционную жалобу в вышестоящую инстанцию. Областной суд сегодня не удовлетворил его жалобу.
Напомним, выборы в Липецкий городской Совет депутатов состоялись 13 сентября. Депутата от избирательного округа № 35 в Совете нет до сих пор. Выборы в этом округе были признаны недействительными. Недостающего депутата планируется выбрать в наступившем году.
Красичков уверен, что на основании протоколов избирательных комиссий победил на выборах, однако ТИК Правобережного округа признала их результаты недействительными из-за жалоб, которые Красичков посчитал недоказанными.
Правобережный суд Красичкову отказал, однако общественник не согласился с этим решением и направил апелляционную жалобу в вышестоящую инстанцию. Областной суд сегодня не удовлетворил его жалобу.
Напомним, выборы в Липецкий городской Совет депутатов состоялись 13 сентября. Депутата от избирательного округа № 35 в Совете нет до сих пор. Выборы в этом округе были признаны недействительными. Недостающего депутата планируется выбрать в наступившем году.
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