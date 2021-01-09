В мире

35 минут назад

В США задержали участника штурма Капитолия, закинувшего ноги на стол спикера палаты представителей

87

Мужчине предъявили обвинения в насильственном проникновении и краже государственной собственности.

В США задержали мужчину, который во время штурма Капитолия в Вашингтоне проник в кабинет спикера палаты представителей Нэнси Пелоси и закинул ноги на стол, сделав при этом фотографию.

Мужчина взял со стола политика конверт, взамен «оставив четвертак», потому что он «не вор», а также «неприятную записку», адресованную Пелоси. Его арестовали, предъявив обвинения в насильственном проникновении и краже государственной собственности.

Массовые беспорядки произошли в среду в Капитолии, где проходило обсуждение утверждения итогов выборов. Протестующие ворвались внутрь здания и окружили зал сената, нанеся материальный ущерб. Полиция применила слезоточивый газ для разгона сторонников Трампа. В ходе протестов погибли пять человек, сообщает tvzvezda.ru

87

Комментарии

комментарии обновляются
Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Ученые предложили сократить минуту до 59 секунд
Ученые предложили сократить минуту до 59 секунд

33 минуты назад

В мире
Бразилец пришил себе на лицо собачью морду
Бразилец пришил себе на лицо собачью морду

37 минут назад

В мире
Зеленский попросил США ввести свои войска на Донбасс
Зеленский попросил США ввести свои войска на Донбасс

40 минут назад

В мире
В Норвегии два человека скончались после прививки от COVID-19
В Норвегии два человека скончались после прививки от COVID-19

06.01.2021 15:15

В мире
В США неизвестные собирались врезаться на самолете в Капитолий
В США неизвестные собирались врезаться на самолете в Капитолий

06.01.2021 14:47

В мире
На Украине введены воинские звания по стандартам НАТО
На Украине введены воинские звания по стандартам НАТО

06.01.2021 14:44

В мире