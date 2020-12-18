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43 минуты назад

«Стальное дерево» помогло благоустроить зону отдыха для жителей села Ильино

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#стальное дерево
«Стальное дерево» помогло благоустроить зону отдыха для жителей села Ильино

В селе Ильино Липецкого района завершился проект «Наше село-наша гордость», который помог создать общественную зону отдыха на улице Логовой. В этом году команда проекта во главе с Галиной Юровой стала победителем грантовой программы «Стальное дерево», которая реализуется при поддержке социального партнера комбината – благотворительного фонда социальной защиты «Милосердие».  

Как сообщает пресс-служба НЛМК, инициатива смогла объединить более 60 неравнодушных жителей Введенского сельского поселения, волонтеров и общественников. Они решили создать современную зону отдыха на улице Логовой, рядом с которой проживает более 300 человек. Чтобы добраться до ближайшего от нее места отдыха, жителям необходимо было преодолеть крутой подъем, что создавало проблемы для людей старшего поколения и для мам с колясками.  

Осуществить задуманное помогла поддержка фонда «Милосердие». В ходе проекта инициативная группа жителей очистила территорию от мусора, уложила тротуарную сетку, отсыпала гравием дорожки, обустроила детскую игровую зону, посадила новые кустарники и деревьев. На средства гранта установили ограждения, закупили скамейки, урны и качели. В результате улица Логовая и прилегающие к ней территории приобрели эстетичный, благоустроенный вид. 

Грантовая программа «Стальное дерево» действует в Липецке с 2017 года. В 2018 году программа стала доступна жителям Липецкой области, общественным экологическим организациям, а с прошлого года - всем регионам присутствия Группы НЛМК в России. В 2019 году в Липецке, Грязинском, Тербунском и Липецком районах активисты завершили 8 проектов.  

В текущем году в Липецке, Ельце, Данковском и Липецком районах удалось завершить 21 проект программы, еще два начатых проекта завершат в следующем году. На эти цели благотворительный фонд «Милосердие» направит более 6 млн рублей. 

Фото пресс-службы НЛМК. 
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#стальное дерево

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