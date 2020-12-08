В Нижнем парке монтируют веревочный городок

Максимально бережно.

Веревочный городок расположили рядом с аллеей, ведущей к памятнику Народовольцам. Так, здесь уже приступили к установке специальных платформ, которые станут своеобразными «остановками» на пути планируемых этапов. Их размешают прямо на стволах деревьев безопасным способом, сообщили GOROD48 в администрации Липецка.



- Для креплений мы используем деревянные прокладки из брусков – они позволят избежать порезов коры и не причинят вреда деревьям, - пояснили специалисты.



Всего на участке площадью около 8,5 тысяч квадратных метров расположат восемь маршрутов, их общая протяженность составит около 450 метров. В зависимости от высоты, они будут доступны как для взрослых, так и для юных посетителей парка.



Работы планируют провести в два этапа. Так, до конца декабря здесь появятся платформы и административный домик. А уже весной 2021-го года специалисты смонтируют различные испытания, беспрерывную страховочную систему, проложат деревянные дорожки, установят лавочки и беседки для проведения различных мероприятий.



Как отметили в дирекции МАУК «Культурные пространства Липецка», все работы за свой счет проведет инвестор. Ожидается, что уже весной следующего года веревочный городок примет первых гостей.









