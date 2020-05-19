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34 минуты назад

В Кировской области вторые сутки ищут четырехлетнего ребенка

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В Кировской области вторые сутки ищут четырехлетнего ребенка

Мальчик пропал в деревне Якино вечером 17 мая

Поиски пропавшего в воскресенье четырехлетнего мальчика в Кировской области продолжались всю ночь, ребенка ищут в лесу и на многочисленных болотах, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное отделении поискового отряда "Лиза Алерт".

Четырехлетнего мальчика в последний раз видели вечером 17 мая в деревне Якино Лебяжского района. На место происшествия выехали следователи-криминалисты регионального управления СК России. Ребенка ищут сотрудники следственного управления, сотрудники полиции, уголовного розыска, МЧС, кинологи, волонтеры поискового отряда "Лиза Алерт" и местные жители.

"По факту исчезновения 4-летнего мальчика для установления всех обстоятельств произошедшего возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 105 УК РФ ("Убийство малолетнего")", - говорится в сообщении.

Следователи осмотрели место жительства пропавшего, прилегающую территорию и приусадебный участок, опросили жителей деревни, осмотрели жилые и нежилые дома и постройки в населенном пункте. На месте создан оперативный штаб.
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