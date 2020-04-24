Бар лишили лицензии за то, что он продавал мало спиртного

Недреманное "государево око" выследило нарушения и провело проверку.

Невероятную бдительность проявили сотрудники областного управления потребительского рынка и ценовой политики при изучении деятельности бара, расположенного в Липецке на улице Ворошилова.

Чиновников насторожил слишком малый оборот алкоголя в заведении. Так, согласно официальным данным, внёсенным в Единую государственную автоматизированную информационную систему (ЕГАИС), за третий квартал 2019 года бар продал всего 29 бутылок алкоголя, а в четвёртом квартале, на который из-за новогодних корпоративов приходится пик спроса на спиртное – вообще не закупал спиртное.

Сотрудники провели проверку. Результаты оказались предсказуемыми: в барной карте имелись несколько наименований водки, вермута, шампанского, которые согласно ЕГАИС, бар даже не закупал, а следовательно, пускал их мимо официального оборота.

Итог – заведение лишили лицензии на торговлю спиртным.



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