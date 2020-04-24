Общество

сегодня, 15:02

Бар лишили лицензии за то, что он продавал мало спиртного

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#Спиртное #торговля #лицензия #
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Бар лишили лицензии за то, что он продавал мало спиртного

Недреманное "государево око" выследило нарушения и провело проверку.

Невероятную бдительность проявили сотрудники областного управления потребительского рынка и ценовой политики при изучении деятельности бара, расположенного в Липецке на улице Ворошилова.

Чиновников насторожил слишком малый оборот алкоголя в заведении. Так, согласно официальным данным, внёсенным в Единую государственную автоматизированную информационную систему (ЕГАИС), за третий квартал 2019 года бар продал всего 29 бутылок алкоголя, а в четвёртом квартале, на который из-за новогодних корпоративов приходится пик спроса на спиртное – вообще не закупал спиртное.

Сотрудники провели проверку. Результаты оказались предсказуемыми: в барной карте имелись несколько наименований водки, вермута, шампанского, которые согласно ЕГАИС, бар даже не закупал, а следовательно, пускал их мимо официального оборота.

Итог – заведение лишили лицензии на торговлю спиртным.

Фото 24smi.org


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#Спиртное #торговля #лицензия #
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Комментарии (4)

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Косой

15 минут назад
Вот это жопа
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ЭХ РАЗГУЛЯЙ

сегодня, 15:23
в скором времени точно также будут отслеживать людей ,когда из оборота выведут наличные деньги. если расходы не соответствуют доходам ИДИ СЮДА , СТОЙ РОВНО, ОТВЕЧАЙ НА ВОПРОСЫ
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фокс

сегодня, 15:19
Ну какой доход с акциза на чекушку? Убрать! Пусть сразу пузырь берут!
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ХМЕЛЬниченко

сегодня, 15:16
Браво невероятно бдительным сотрудникам управления потребительского рынка.....
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