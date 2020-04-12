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«Всё как полагается, только без гостей и дома»
Липчане не отказываются от празднования дней рождения в режиме всеобщей самоизоляции.
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Вчера был мой день рождения и на карантине он вышел особенным потому , что нельзя ходить в гости и приглашать гостей , нельзя пойти в кафе , нельзя пройти прогуляться по улице без маски, нельзя пойти и пофотографировать цветы , нельзя просто насладиться весной, т.к. желательно сидеть дома на самоизоляции. Надеюсь, что пандемия пойдет на спад, учёные найдут лекарство и люди будут вести себя разумно, ограничивая свои контакты, пока есть опасность заразиться болезнью от которой нет лекарства. Повторное спасибо всем тем, кто поздравил (6 апреля) . . . . . #липецк #университетский #весна #апрель #понедельник #праздник #деньрождения #подарки #букет #цветы #розы #мягкаяигрушка #кошечкалили #лили #воздушныешарики #lipetsk #spring #april #flowers #flowerstagram #rose
Подписчики Instagram GOROD48 рассказали, как они отметили или будут отмечать дни рождения. Многие с юмором относятся к ситуации и признаются, что этот день рождения запомнят надолго.
- Супер! Вчера отметили с друзьями онлайн! Такого дня рождения у меня еще не было! Никогда не забуду, - признается Любовь.
- Я родилась в сентябре. И то неизвестно, как будет проходить мой юбилей! – шутит Евгения.
- Дома, заказав еду из ресторана, рядом муж и сын, - пишет Ксения.
- Как-как… Сидя дома. Тортик купили – и то хорошо… Юбилей называется… - грустит Екатерина.
- Песни поем, хороводы водим, - шутит Галина.
- С друзьями по видеосвязи, а с мужем – на домашнем романтике, - рассказывает Кристина.
- Ужас только впереди. Не знаю, как буду отмечать. Хотелось за последние пять лет первый раз нормально отметить, а тут даже в кино не сходить, - печалится Лилия.
- Сыночку 15 апреля исполняется 11 лет. Будем отмечать дома, попросил шоколадный торт, - делится планами Ольга.
- Уже отметили два дня рождения детей. В кругу семьи – с шариками, тортом, весельем, танцами и подарками. Всё как полагается, только без гостей и дома, - не унывает Кристина.
- У меня день рождения 17 апреля. Приму поздравления онлайн, - планирует Елена.
- Вот как раз тортик своими руками готовлю для мамы. И доставку цветов и суши заказали. Посидим двумя семьями: живем в одном доме, придерживаемся самоизоляции. И это всё, что нужно, - уверена Анна.
- У мужа день рождения на носу! У нас всегда много гостей, а в этом году придется отмечать в узком кругу, - пишет Алёна.
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