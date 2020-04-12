Липчане не отказываются от празднования дней рождения в режиме всеобщей самоизоляции.

Интернет полон смешных картинок про именинников апреля. Пользователи Сети шутят и одновременно сочувствуют тем, чей день рождения выпал на период действия режима всеобщей самоизоляции, даже сами виновники торжества иронизируют над ситуацией. Липчане в этом плане не исключение.Подписчики Instagram GOROD48 рассказали, как они отметили или будут отмечать дни рождения. Многие с юмором относятся к ситуации и признаются, что этот день рождения запомнят надолго.- Супер! Вчера отметили с друзьями онлайн! Такого дня рождения у меня еще не было! Никогда не забуду, - признается Любовь.- Я родилась в сентябре. И то неизвестно, как будет проходить мой юбилей! – шутит Евгения.- Дома, заказав еду из ресторана, рядом муж и сын, - пишет Ксения.- Как-как… Сидя дома. Тортик купили – и то хорошо… Юбилей называется… - грустит Екатерина.- Песни поем, хороводы водим, - шутит Галина.- С друзьями по видеосвязи, а с мужем – на домашнем романтике, - рассказывает Кристина.- Ужас только впереди. Не знаю, как буду отмечать. Хотелось за последние пять лет первый раз нормально отметить, а тут даже в кино не сходить, - печалится Лилия.- Сыночку 15 апреля исполняется 11 лет. Будем отмечать дома, попросил шоколадный торт, - делится планами Ольга.- Уже отметили два дня рождения детей. В кругу семьи – с шариками, тортом, весельем, танцами и подарками. Всё как полагается, только без гостей и дома, - не унывает Кристина.- У меня день рождения 17 апреля. Приму поздравления онлайн, - планирует Елена.- Вот как раз тортик своими руками готовлю для мамы. И доставку цветов и суши заказали. Посидим двумя семьями: живем в одном доме, придерживаемся самоизоляции. И это всё, что нужно, - уверена Анна.- У мужа день рождения на носу! У нас всегда много гостей, а в этом году придется отмечать в узком кругу, - пишет Алёна.