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«Программа передач на завтра»: что посмотреть в сети 5 апреля

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#Программа передач на завтра
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«Программа передач на завтра»: что посмотреть в сети 5 апреля

Самоизоляция продолжается. Подсказываем, какие концерты и спектакли можно посмотреть в режиме реального времени, не выходя из дома. 

В 12:00 и 20:00 можно посетить необычную онлайн-конференцию перфоманс «Three's a crowd» Two's company, или разговор без обязательств. В условиях самоизоляции организаторы проекта предлагают соединить разговор и танец. Для того, чтобы участвовать разговоре, необходимо написать на почту no.strings.talk@gmail.com, указав удобную дату и время. Дальнейшие инструкции вы получите в ответном письме. Что вас ожидает? Две участниц перфоманса и один зритель подключаются к видеоконференции. Одна участница будет разговаривать со зрителем, другая танцевать. В разговоре без обязательств никто не требует лишней откровенности — можно говорить и о количестве закупленной гречки. 

В 13:00 Свердловская государственная академическая филармония приглашает на виртуальный концерт «Волшебная музыка к русским сказкам». Трансляция будет также доступна на стриминговой площадке портала «Культура».  

В 15:00 можно будет посмотреть спектакль Липецкого государственного театра кукол «Женитьба Бальзаминова».  

В 16:00 основатель студии бренд-дизайна Лайтшоп Александр Назаров проведет «Гречневую онлайн-лекцию в стиле хокку» - это разговор про ценообразование, о ценности дизайна, различиях в работе студий, фрилансеров и агентств. Встреча пройдет в инстаграмм-аккаунте «Kontora_parohodstva».  

В 17:00 Архангельский театр драмы им. М.В. Ломоносова приглашает на телеверсию спектакля «Ревизор» по пьесе Н.В. Гоголя. Спектакль также будет транслироваться и в группе театра на сайте «ВКонтакте»

В 17:00 Пермская краевая филармония приглашает на трансляцию архивного концерта для детей «Пер Гюнт, или ветер странствий» в исполнении квартета «Черный квадрат». Талантливые музыканты поставили себе задачу разрушить стереотип, что классика - это немодно, скучно и только для избранных. И им это удается! Музыканты «Черного квадрата» соединяют эстетику и глубину академической музыки со свободой джаза и энергетикой рок-концерта. 

В 18:00 Владимирский академический театр драмы приглашает на спектакль по произведению Евгения Гришковца «Осада». Трансляция этого мифологического фарса будет также доступна в сети «ВКонтакте».  

В 19:00 Государственный академический театр им. Е. Вахтангова представит спектакль «Маскарад» по повести М.Ю. Лермонтова.  

В 19:00 Санкт-Петербургский ТЮЗ им. Брянцева приглашает посмотреть спектакль «Время Ч» – это игра-размышление по рассказам А.П. Чехова.  

В 19:00 Мариинский театр представит балет-феерию в трех действиях с прологом и апофеозом Петра Чайковского «Спящая красавица» (https://mariinsky.tv/). Спектакль записан в июне 2015 года. 

В 19:00 концертный зал «Москонцерт холл» представит Балет «Жизель» в исполнении Государственного Московского Театра Балета Классической Хореографии.  

В 19:00 Липецкий академический театр драмы им. Л. Толстого на своей странице в сети «ВКонтакте» откроет доступ еще к одному ретро-спектаклю – «Пестрые рассказы» по произведениям А.П. Чехова. Постановку записали еще в 1995 году в усадьбе Мелихово. Запись будет доступна до 6 апреля, 12:00.  

«Триколор» запустил канал «День Победы». 24 часа художественных и документальных фильмов о Великой Отечественной войне можно смотреть и через бесплатное приложение оператора. 

В 19:00 «Фонтанка.ру» в своем проекте «Онлайн-фестиваль без антракта» приглашает на домашний концерт Мити Фомина. Певец выступит в прямом эфире и ответит на вопросы зрителей.  

В 19:30 Клава Кока проведет квартирник на платформе Яндекс.Эфира.  

В 20:00 на платформе STAY начнется концерт петербургской группы OLIGARKH.  
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#Программа передач на завтра
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Комментарии (7)

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Без телевизации нет самоизоляции

15 минут назад
Закрыли народ под домашний арест и мучают одними повторами передач, люди о короновирусе уже больше знают чем сами врачи, Украина это вообще дом родной. переживаем за них больше чем за свою страну. а они этого не ценят, а главное балет и оперы, то что народу сейчас так необходимо.
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Гость

20 минут назад
Кинопоиск - сволочи!!! Нет у меня банковской карты, ироды
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Я

25 минут назад
Пусть смотрят туристы которые раз.езжались по миру и которые других заражают дауны пасиб посадили
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Товарищь

26 минут назад
Что может показывать народу антинародный оккупационный режим?
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самоизолирующий

30 минут назад
Мама, я не могу больше пить. Мама, я не могу больше пить Мама, вылей все, что стоит на столе - Я не могу больше пить На мне железный аркан Я крещусь, когда я вижу стакан Я не в силах поддерживать этот обман Мама, я не могу больше пить
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Я

31 минуту назад
Я это смотреть смотрите сами
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Ольгунчик

35 минут назад
Покажите, как народ нищает! И как мы под домашним арестом сдерживаем пандемию. Для того,что бы медицина не рухнула. Вообще, что то приятное для народа покажите.
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