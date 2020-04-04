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«Программа передач на завтра»: что посмотреть в сети 5 апреля
Самоизоляция продолжается. Подсказываем, какие концерты и спектакли можно посмотреть в режиме реального времени, не выходя из дома.
В 13:00 Свердловская государственная академическая филармония приглашает на виртуальный концерт «Волшебная музыка к русским сказкам». Трансляция будет также доступна на стриминговой площадке портала «Культура».
В 15:00 можно будет посмотреть спектакль Липецкого государственного театра кукол «Женитьба Бальзаминова».
В 16:00 основатель студии бренд-дизайна Лайтшоп Александр Назаров проведет «Гречневую онлайн-лекцию в стиле хокку» - это разговор про ценообразование, о ценности дизайна, различиях в работе студий, фрилансеров и агентств. Встреча пройдет в инстаграмм-аккаунте «Kontora_parohodstva».
В 17:00 Архангельский театр драмы им. М.В. Ломоносова приглашает на телеверсию спектакля «Ревизор» по пьесе Н.В. Гоголя. Спектакль также будет транслироваться и в группе театра на сайте «ВКонтакте».
В 17:00 Пермская краевая филармония приглашает на трансляцию архивного концерта для детей «Пер Гюнт, или ветер странствий» в исполнении квартета «Черный квадрат». Талантливые музыканты поставили себе задачу разрушить стереотип, что классика - это немодно, скучно и только для избранных. И им это удается! Музыканты «Черного квадрата» соединяют эстетику и глубину академической музыки со свободой джаза и энергетикой рок-концерта.
В 18:00 Владимирский академический театр драмы приглашает на спектакль по произведению Евгения Гришковца «Осада». Трансляция этого мифологического фарса будет также доступна в сети «ВКонтакте».
В 19:00 Государственный академический театр им. Е. Вахтангова представит спектакль «Маскарад» по повести М.Ю. Лермонтова.
В 19:00 Санкт-Петербургский ТЮЗ им. Брянцева приглашает посмотреть спектакль «Время Ч» – это игра-размышление по рассказам А.П. Чехова.
В 19:00 Мариинский театр представит балет-феерию в трех действиях с прологом и апофеозом Петра Чайковского «Спящая красавица» (https://mariinsky.tv/). Спектакль записан в июне 2015 года.
В 19:00 концертный зал «Москонцерт холл» представит Балет «Жизель» в исполнении Государственного Московского Театра Балета Классической Хореографии.
В 19:00 Липецкий академический театр драмы им. Л. Толстого на своей странице в сети «ВКонтакте» откроет доступ еще к одному ретро-спектаклю – «Пестрые рассказы» по произведениям А.П. Чехова. Постановку записали еще в 1995 году в усадьбе Мелихово. Запись будет доступна до 6 апреля, 12:00.
«Триколор» запустил канал «День Победы». 24 часа художественных и документальных фильмов о Великой Отечественной войне можно смотреть и через бесплатное приложение оператора.
В 19:00 «Фонтанка.ру» в своем проекте «Онлайн-фестиваль без антракта» приглашает на домашний концерт Мити Фомина. Певец выступит в прямом эфире и ответит на вопросы зрителей.
В 19:30 Клава Кока проведет квартирник на платформе Яндекс.Эфира.
В 20:00 на платформе STAY начнется концерт петербургской группы OLIGARKH.
Без телевизации нет самоизоляции
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