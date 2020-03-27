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Число инфицированных коронавирусом в России перевалило за 1`000

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#коронавирус
Число инфицированных коронавирусом в России перевалило за 1`000

За сутки выявили 196 новых случаев заражения.

В России за сутки выявили 196 новых случаев заражения коронавирусом, сообщил оперативный штаб. Общее число заболевших коронавирусом выросло до 1036, уточняет «Интерфакс». Выписались после выздоровления за все время 45 человек. В столице зафиксирована еще один случай смерти после заражения коронавирусом, общее количество летальных исходов увеличилось до трех, пишет РБК.

Новые случаи заражения выявлены в 16 регионах страны, причем в Мордовии и Дагестане — впервые. В общей сложности коронавирус выявлен в 58 субъектах России. Лидером по числу заболевших остается Москва, где с учетом новых данных выявлено 703 инфицированных, сообщают «Ведомости».

В мире, согласно данным Всемирной организации здравоохранения,  число заразившихся на середину дня 27 марта достигало 537 017, летальных исходов - 24 117.
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#коронавирус

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