Происшествия
сегодня, 16:36
В Лебедяни снова уничтожают доброе и разумное
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Но лебедянская интеллигенция сдаваться не собирается, она намерена продолжить его сеять
Недавно GOROD48 рассказал об акте вандализма, произошедшем в парке села Троекурово Лебедянского района. Лебедянский Фонд культуры на средства президентского гранта устроил в парке экологическую тропу, оборудовав ее информационными баннерами, рассказывающими об обитателях парка – птицах, зверях и насекомых, о произрастающих в нем деревьях и растениях. А в середине декабря в Троекуровский парк наведались вандалы и разбили все 11 информационных баннеров.
В прошлом же году Лебедянский Фонд культуры издал книгу о лебедянских художниках, и напечатал 10 пластиковых всепогодных картин, которые украсили остановки улиц Советская и Почтовая в Лебедяни. И вот две картины вандалы уже уничтожили.
- Две картины уничтожили, и еще буквально вчера я узнал, что уничтожен и главный информационный баннер в троекуровском парке. То есть, это плюсом к тем уничтоженным 11-ти баннерам. Точнее это минус еще один но большой баннер, - говорит исполнительный директор Фонда Валерий Акимов.
- Будем ли мы обращаться в правоохранительные органы? А смысл? Кто будет такой «мелочью» заниматься? Кстати, я был более пессимистичен в прогнозах относительно картин. А всего разбили только две. Как будем с этим бороться? Будем и дальше сеять разумное, доброе, вечное. Реализуем еще много разных культурных проектов. Они есть. Лебедянцы их увидят. Будем воспитывать культуру земляков и дальше. А нам и никто не обещал, что будет легко, - говорит Валерий Акимов.
В прошлом же году Лебедянский Фонд культуры издал книгу о лебедянских художниках, и напечатал 10 пластиковых всепогодных картин, которые украсили остановки улиц Советская и Почтовая в Лебедяни. И вот две картины вандалы уже уничтожили.
- Две картины уничтожили, и еще буквально вчера я узнал, что уничтожен и главный информационный баннер в троекуровском парке. То есть, это плюсом к тем уничтоженным 11-ти баннерам. Точнее это минус еще один но большой баннер, - говорит исполнительный директор Фонда Валерий Акимов.
- Будем ли мы обращаться в правоохранительные органы? А смысл? Кто будет такой «мелочью» заниматься? Кстати, я был более пессимистичен в прогнозах относительно картин. А всего разбили только две. Как будем с этим бороться? Будем и дальше сеять разумное, доброе, вечное. Реализуем еще много разных культурных проектов. Они есть. Лебедянцы их увидят. Будем воспитывать культуру земляков и дальше. А нам и никто не обещал, что будет легко, - говорит Валерий Акимов.
21 999
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