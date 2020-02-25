Происшествия

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В Лебедяни снова уничтожают доброе и разумное

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В Лебедяни снова уничтожают доброе и разумное

Но лебедянская интеллигенция сдаваться не собирается, она намерена продолжить его сеять

Недавно GOROD48 рассказал об  акте вандализма, произошедшем в парке села Троекурово Лебедянского района.  Лебедянский Фонд культуры на средства президентского гранта устроил в парке экологическую тропу, оборудовав ее информационными баннерами, рассказывающими об обитателях парка – птицах, зверях и насекомых, о произрастающих в нем деревьях и растениях.  А в середине декабря в Троекуровский парк наведались вандалы и разбили все 11 информационных баннеров. 

В прошлом же году Лебедянский Фонд культуры издал книгу о лебедянских художниках, и напечатал 10 пластиковых всепогодных картин, которые украсили остановки улиц Советская и Почтовая в Лебедяни. И вот две картины вандалы уже уничтожили.

- Две картины уничтожили, и еще буквально вчера я узнал, что уничтожен и главный информационный баннер в троекуровском парке. То есть, это плюсом к тем уничтоженным 11-ти баннерам. Точнее это минус еще один но большой баннер, - говорит исполнительный директор Фонда Валерий Акимов.

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- Будем ли мы обращаться в правоохранительные органы? А смысл? Кто будет такой «мелочью» заниматься? Кстати, я был более пессимистичен в прогнозах относительно картин. А всего разбили только две. Как будем с этим бороться? Будем и дальше сеять разумное, доброе, вечное. Реализуем еще много разных культурных проектов.  Они есть. Лебедянцы их увидят. Будем воспитывать культуру земляков и дальше. А нам и никто не обещал, что будет легко, - говорит Валерий Акимов. 

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Комментарии (21)

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Фауст

7 минут назад
Так сколько всего разбили, то плюсом, то минусом
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Алекс

8 минут назад
Не стал бы сразу винить подрастающее поколение в акте вандализма. По пьяне обычно взрослое лезет свою силушку показать. Сразу камеры надо ставить. Под камера все становятся белые и пушистые.
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аа

15 минут назад
у людей зарплата по 200 $ меньше чем в Африке а эти идил*ты мешают на улицах картины
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Баба Яга

19 минут назад
! ИТ, Ваша правда, к сожалению .....
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товарищ

23 минуты назад
Найти и наказать - обязательно!
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Animal planet.

28 минут назад
Совсем ополоумили,какие картины жителям Липецка и области?????
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Надо

45 минут назад
Уметь материться и Донецк писать через а. Все ты мэр. А если повезет то губернатор
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Ч

45 минут назад
" Ваш " , но Вы же тоже являетесь выходцем из того советского периода ? Не с Луны Вы свалились . Что же в стороне стоите , когда капитализм на пути революционного преобразования по - вашему видению ? Вам и карты в руки !
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готов поспорить

49 минут назад
Когда преступников найдут, их разумный возраст наступил после 2000 года
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! ИТ

51 минуту назад
……………………….. Теряем речь…, культуру… и лицо…, Сгребая грязь и хлам у иностранцев. Мы не заметили, как всё произошло… На что мы самоцветы променяли?! Родных традиций чистое лицо —. Испачкали…, забыли… и предали… Лариса Сперанская
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