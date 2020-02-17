В России

34 минуты назад

Эксперты связали рост секс-преступлений против детей с соцсетями

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#секс-преступления
Число преступлений против половой неприкосновенности детей и подростков за три года заметно выросло. По итогам 2019 года их было на 20% больше, чем в 2016 году, следует из статистики Генпрокуратуры, предоставленной по запросу «Известий»

Отчасти это связано с распространением соцсетей и мессенджеров, считают эксперты: там злоумышленникам проще растлевать детей и подростков. 

При этом, судя по показателям, число дел растет, а пострадавших — снижается. То есть все чаще происходит так, что против одного ребенка совершается сразу несколько преступлений. 
97
#секс-преступления

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