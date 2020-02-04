36 минут назад
Аналитики заявили об угрозе мировой экономике из-за коронавируса
Коронавирус станет «мощным негативным шоком» для Китайской и мировой экономики. Такой прогноз содержится в исследовании американского инвестбанка JPMorgan.
18 лет назад сильнее всего пострадал Пекин, доля которого в промышленном производстве КНР невелика. Сейчас же в зоне вируса провинции, где находятся крупные промышленные и экспортные центры страны.
Аналитики уже понизили ожидания по росту ВВП Китая в I квартале (январе–марте) с 6,3% до 4,9%.
Так, 3 февраля коронавирус обрушил китайские фондовые биржи. Индекс Шанхайского рынка упал на 7,7%. Компании, входящие в него, подешевели за день на $375 млрд.
На вспышку заболевания падением отреагировали американские и российские фондовые и сырьевые рынки. Паника охватила нефтяной сектор: сырье марки Brent подешевело на $12 — до $56 за баррель.
Если вирус будет распространяться и дальше, рост глобальной экономики окажется под угрозой, считают экономисты.