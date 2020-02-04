В России

36 минут назад

Аналитики заявили об угрозе мировой экономике из-за коронавируса

90
#коронавирус

Коронавирус станет «мощным негативным шоком» для Китайской и мировой экономики. Такой прогноз содержится в исследовании американского инвестбанка JPMorgan.

Как сообщают «Известия», по мнению аналитиков JPMorgan, удар по экономике будет сильнее, чем от китайской атипичной пневмонии в 2002–2003 годах. 

18 лет назад сильнее всего пострадал Пекин, доля которого в промышленном производстве КНР невелика. Сейчас же в зоне вируса провинции, где находятся крупные промышленные и экспортные центры страны. 

Аналитики уже понизили ожидания по росту ВВП Китая в I квартале (январе–марте) с 6,3% до 4,9%. 

Так, 3 февраля коронавирус обрушил китайские фондовые биржи. Индекс Шанхайского рынка упал на 7,7%. Компании, входящие в него, подешевели за день на $375 млрд. 

На вспышку заболевания падением отреагировали американские и российские фондовые и сырьевые рынки. Паника охватила нефтяной сектор: сырье марки Brent подешевело на $12 — до $56 за баррель. 

Если вирус будет распространяться и дальше, рост глобальной экономики окажется под угрозой, считают экономисты. 
90
#коронавирус

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

#зравоохранение #онкология
Врачи заявили о дефиците в России лекарств для лечения рака у детей

29 минут назад

В России
Минздрав России готовится к возможному распространению коронавируса
Минздрав России готовится к возможному распространению коронавируса

сегодня, 19:30

В России
Воронежец присвоил 2,5 млн рублей, выделенных на детей-инвалидов
Воронежец присвоил 2,5 млн рублей, выделенных на детей-инвалидов

сегодня, 19:21

В России
В России закрыли крупную сеть автосалонов-мошенников
В России закрыли крупную сеть автосалонов-мошенников

сегодня, 18:52

В России
Домохозяйкам в России предложили платить пособие
1
Домохозяйкам в России предложили платить пособие

сегодня, 15:15

В России
В Петербурге в заброшенной воинской части нашли четыре тела
В Петербурге в заброшенной воинской части нашли четыре тела

сегодня, 15:02

В России