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32 минуты назад

Минздрав России готовится к возможному распространению коронавируса

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Минздрав России готовится к возможному распространению коронавируса

Однако у Минздрава России нет прогнозов по развитию коронавируса в стране

Замминистра здравоохранения РФ Сергей Краевой заявил, что, несмотря на отсутствие прогнозов по развитию коронавируса в стране, Минздрав готовится к возможной массовой инфекции. Об этом сообщает Интерфакс.

"Я не опровергаю и не подтверждаю. Говорю то, что в прессе есть, что преимущественно инфекция поражает представителей мужского пола монголоидной расы. Каким образом будет развиваться данная инфекция у нас в стране - не можем прогнозировать", - сказал Краевой, выступая на заседании комитета по здравоохранению в Госдуме во вторник.

Минздрав, по его словам, «не может прогнозировать» развитие вируса в стране, но «это не заставляет нас быть успокоенными, мы все равно готовимся к возможной масштабной инфекции».

Замминистра также заявил, что в России пока не разработана вакцина от коронавируса, потому что отсутствует штамм инфекции для клинических испытаний. «Для того чтобы просто создать конструкцию, нужно буквально несколько месяцев — от двух до пяти»,— сказал Краевой. Он добавил, что самое сложное — проверить вакцину и провести доклинические исследования. Ведь чтобы это сделать, необходим живой нативный вирус.

Он также отметил, что в России имеется минимум двухнедельный запас средств индивидуальной защиты от коронавируса. «Сейчас на постоянной основе ведется мониторинг наличия и достаточности медицинских изделий, СИЗов так называемых, средств индивидуальной защиты,— это маски, халаты, лекарственные препараты.
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