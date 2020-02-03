Происшествия
28 минут назад
Под колесами автобуса погибла женщина
За прошедшие трое суток на дорогах Липецкой области получили травмы 15 человек, один человек - погиб.
Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 2 февраля в Липецке на улице Лесной 28-летний водитель автобуса «Мерседес» сбил вне зоны пешеходного перехода женщину. Пострадавшая скончалась на месте ДТП, ее личность пока не установлена.
31 января на улице Минской 28-летняя женщина, управляя автомобилем «Шевроле Кобальт» допустила столкновение с автомобилем «Митсубиси» под управлением 50-летнего водителя. В ДТП пострадали женщина-водитель и ее 32-летний пассажир. Им оказали помощь в больнице и отпустили домой.
В Усманском районе съехал в кювет и перевернулся автомобиль «Фольксваген Пассат». 46-летний водитель автомобиля госпитализирован в ГУЗ «Усманская МРБ».
Аналогичное ДТП произошло в Добровском районе: на трассе «Липецк-Чаплыгин» опрокинулся «Форд Фокус». 56-летний водитель доставлен в Добровскую РБ.
1 февраля в Липецке на улице Ударников 50-летняя женщина, управляя автомобилем «Шевроле-Ланос» допустила наезд на стоящий автобус «ПАЗ-32054». В аварии пострадали водитель «Шевроле» и 15-летняя - пассажирка автобуса. Девочка стояла в передней части автобуса, держась за поручни. Она получила различные травмы, доставлялась в ЛОДКБ, после оказания помощи отпущена. Женщина-водитель госпитализирована в ГБ №4 Липецка.
На улице Тельмана 44-летний водитель, управляя, автомобилем «Ауди», допустил столкновение с автомобилем «Лада Ларгус» под управлением 41-летнего водителя. В ДТП пострадала 4-летняя пассажирка «Лады», ребенка доставили в ЛОДКБ и после оказания помощи отпустили.
За прошедшие трое суток на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 2154 нарушения ПДД.
К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 16 водителей, с помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1555 случаев превышения скорости.
31 января на улице Минской 28-летняя женщина, управляя автомобилем «Шевроле Кобальт» допустила столкновение с автомобилем «Митсубиси» под управлением 50-летнего водителя. В ДТП пострадали женщина-водитель и ее 32-летний пассажир. Им оказали помощь в больнице и отпустили домой.
В Усманском районе съехал в кювет и перевернулся автомобиль «Фольксваген Пассат». 46-летний водитель автомобиля госпитализирован в ГУЗ «Усманская МРБ».
Аналогичное ДТП произошло в Добровском районе: на трассе «Липецк-Чаплыгин» опрокинулся «Форд Фокус». 56-летний водитель доставлен в Добровскую РБ.
1 февраля в Липецке на улице Ударников 50-летняя женщина, управляя автомобилем «Шевроле-Ланос» допустила наезд на стоящий автобус «ПАЗ-32054». В аварии пострадали водитель «Шевроле» и 15-летняя - пассажирка автобуса. Девочка стояла в передней части автобуса, держась за поручни. Она получила различные травмы, доставлялась в ЛОДКБ, после оказания помощи отпущена. Женщина-водитель госпитализирована в ГБ №4 Липецка.
На улице Тельмана 44-летний водитель, управляя, автомобилем «Ауди», допустил столкновение с автомобилем «Лада Ларгус» под управлением 41-летнего водителя. В ДТП пострадала 4-летняя пассажирка «Лады», ребенка доставили в ЛОДКБ и после оказания помощи отпустили.
За прошедшие трое суток на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 2154 нарушения ПДД.
К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 16 водителей, с помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1555 случаев превышения скорости.