Происшествия

28 минут назад

Под колесами автобуса погибла женщина

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#авария #ДТП
Под колесами автобуса погибла женщина

За прошедшие трое суток на дорогах Липецкой области получили травмы 15 человек, один человек - погиб.

Как сообщает УГИБДД по Липецкой области, 2 февраля в Липецке на улице Лесной  28-летний водитель автобуса «Мерседес» сбил вне зоны пешеходного перехода женщину. Пострадавшая скончалась на месте ДТП, ее личность пока не установлена.   

31 января на улице Минской 28-летняя женщина, управляя автомобилем «Шевроле Кобальт» допустила столкновение с автомобилем «Митсубиси» под управлением 50-летнего водителя. В ДТП пострадали женщина-водитель и ее 32-летний пассажир. Им оказали помощь в больнице и отпустили домой.

В Усманском районе съехал в кювет и перевернулся автомобиль «Фольксваген Пассат». 46-летний водитель автомобиля госпитализирован в ГУЗ «Усманская МРБ».

Аналогичное ДТП произошло в Добровском районе: на трассе «Липецк-Чаплыгин» опрокинулся «Форд Фокус». 56-летний водитель доставлен в Добровскую РБ.

1 февраля в Липецке на улице Ударников 50-летняя женщина, управляя автомобилем «Шевроле-Ланос» допустила наезд на стоящий автобус «ПАЗ-32054». В аварии пострадали водитель «Шевроле» и 15-летняя - пассажирка автобуса. Девочка стояла в передней части автобуса, держась за поручни. Она получила различные  травмы, доставлялась в ЛОДКБ, после оказания помощи отпущена. Женщина-водитель госпитализирована в ГБ №4 Липецка.

На улице Тельмана 44-летний водитель, управляя, автомобилем «Ауди»,  допустил столкновение с автомобилем «Лада Ларгус» под управлением 41-летнего водителя.  В ДТП пострадала 4-летняя пассажирка «Лады», ребенка доставили в ЛОДКБ и после оказания помощи отпустили.

За прошедшие трое  суток на дорогах Липецкой области автоинспекторы выявили 2154 нарушения ПДД.

К административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения дорожные полицейские привлекли 16 водителей, с помощью автоматических комплексов видеофиксации было зарегистрировано 1555 случаев превышения скорости.

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#авария #ДТП

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