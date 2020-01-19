В мире

49 минут назад

Макгрегор победил Серроне за 40 секунд

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На турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе (штат Невада) состоялся поединок ирландского бойца смешанного стиля (ММА) Конора Макгрегора и американца Дональда Серроне.

Бой закончился в первом раунде. На 40-й секунде Макгрегор отправил соперника в нокаут.

Для ирландца этот поединок стал первым после встречи с россиянином Хабибом Нурмагомедовым осенью 2018 года. Тогда Макгрегор позволил себе запрещенный прием, но это ему не помогло — победу одержал россиянин. После поражения ирландский спортсмен несколько раз собирался завершить карьеру и менял свое решение, неоднократно оскорблял Нурмагомедова и высказывал желание устроить бой-реванш с россиянином в Москве. Глава UFC обещал дать Макгрегору такой шанс в случае победы на Серроне.

За свою карьеру 31-летний ирландец провел 26 поединков в смешанных единоборствах, 22 победил и пережил 4 поражения. В 2015 году он завоевал первый титул чемпиона UFC, а позже стал первым в истории бойцом организации, который одновременно владел двумя титулами (в полулегкой и легкой категориях). Дональд Серроне участвовал в 51 поединке, 36 выиграл, 14 раз уступил, один бой был признан несостоявшимся, пишет www.ntv.ru


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