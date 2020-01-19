49 минут назад
Макгрегор победил Серроне за 40 секунд
На турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе (штат Невада) состоялся поединок ирландского бойца смешанного стиля (ММА) Конора Макгрегора и американца Дональда Серроне.
Для ирландца этот поединок стал первым после встречи с россиянином Хабибом Нурмагомедовым осенью 2018 года. Тогда Макгрегор позволил себе запрещенный прием, но это ему не помогло — победу одержал россиянин. После поражения ирландский спортсмен несколько раз собирался завершить карьеру и менял свое решение, неоднократно оскорблял Нурмагомедова и высказывал желание устроить
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