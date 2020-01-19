Макгрегор победил Серроне за 40 секунд

На турнире Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Лас-Вегасе (штат Невада) состоялся поединок ирландского бойца смешанного стиля (ММА) Конора Макгрегора и американца Дональда Серроне.

бой-реванш

Бой закончился в первом раунде. На 40-й секунде Макгрегор отправил соперника в нокаут.Для ирландца этот поединок стал первым после встречи с россиянином Хабибом Нурмагомедовым осенью 2018 года. Тогда Макгрегор позволил себе запрещенный прием , но это ему не помогло — победу одержал россиянин . После поражения ирландский спортсмен несколько раз собирался завершить карьеру и менял свое решение, неоднократно оскорблял Нурмагомедова и высказывал желание устроитьс россиянином в Москве. Глава UFC обещал дать Макгрегору такой шанс в случае победы на Серроне.