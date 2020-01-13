Коробку с пирожными приняли за бомбу

Подозрительную картонную коробку с нарисованными розами и яркой ленточкой в десятом часу вечера минувшей пятницы обнаружили жильцы одного из домов по улице Космонавтов. Информация была принята в управлении ГО и ЧС Липецка. «Подозрительный предмет» лежал между этажами в подъезде. Коробку проверили сотрудники служб экстренного реагирования. В забытой или оставленной кем-то коробке оказались … пирожные.



С 6 по 12 января подобных сигналов в службу спасения «112» было три. наряды экстренных служб выезжали к стадиону «Металлург», где была обнаружена бесхозная сумка и на улицу Шубина – там прохожих напугала стоявшая у торца дома коробка, оказавшаяся пустой.

