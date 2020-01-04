Общество
сегодня, 08:31
Две АЗС из Липецкой области попали в «черный список» Росстандарта
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Заправки с некачественным топливом выявлены в Тербунском и Усманском районах
Росстандарт в рамках информационного проекта «Топливо без обмана» опубликовал перечень фактов реализации фальсифицированного топлива на АЗС, выявленных в 2019 году по итогам государственного надзора и исследования в аккредитованных лабораториях.
В перечень попали более полутора сотен заправок. В Липецкой области обнаружены две заправки, где реализовывалось некачественно топливо – в Тербунском и Усманском районах.
Так на заправке ИП Мелихова А.А. на улице Мира в поселке Воскресенское Усманского района, в бензине АИ-92-К5 по показателю «массовая доля серы» - при норме 10 мг/кг фактически составляла 65,5 мг/кг; в топливе дизельном ДТ-Л-К5 по показателю «массовая доля серы» - при норме 10 мг/кг фактически составляла 29,6 мг/кг.
На АЗС ООО "ДизельПрофСнаб" в Тербунах на ул. Октябрьская, в дизтопливе ДТ-Л-К5 по показателю «массовая доля серы» - при норме 10 мг/кг фактически составляло 17,7 мг/кг, при повторном исследовании - 17,8 мг/кг.
Росстандарт рекомендовал автолюбителям ознакомиться с опубликованным перечнем нарушений на АЗС и учитывать информацию при планировании как краткосрочных поездок, так и длительных автопутешествий.
Фото: kr-znam.ru
В перечень попали более полутора сотен заправок. В Липецкой области обнаружены две заправки, где реализовывалось некачественно топливо – в Тербунском и Усманском районах.
Так на заправке ИП Мелихова А.А. на улице Мира в поселке Воскресенское Усманского района, в бензине АИ-92-К5 по показателю «массовая доля серы» - при норме 10 мг/кг фактически составляла 65,5 мг/кг; в топливе дизельном ДТ-Л-К5 по показателю «массовая доля серы» - при норме 10 мг/кг фактически составляла 29,6 мг/кг.
На АЗС ООО "ДизельПрофСнаб" в Тербунах на ул. Октябрьская, в дизтопливе ДТ-Л-К5 по показателю «массовая доля серы» - при норме 10 мг/кг фактически составляло 17,7 мг/кг, при повторном исследовании - 17,8 мг/кг.
Росстандарт рекомендовал автолюбителям ознакомиться с опубликованным перечнем нарушений на АЗС и учитывать информацию при планировании как краткосрочных поездок, так и длительных автопутешествий.
Фото: kr-znam.ru
2 1347
даже читать не буду
Житель