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Две АЗС из Липецкой области попали в «черный список» Росстандарта

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#АЗС #Росстандарт #топливо #бензин
Две АЗС из Липецкой области попали в «черный список» Росстандарта

Заправки с некачественным топливом выявлены в Тербунском и Усманском районах

Росстандарт в рамках информационного проекта «Топливо без обмана» опубликовал перечень фактов реализации фальсифицированного топлива на АЗС, выявленных в 2019 году по итогам государственного надзора и исследования в аккредитованных лабораториях.

В перечень попали более полутора сотен заправок. В Липецкой области обнаружены две заправки, где реализовывалось некачественно топливо – в Тербунском и Усманском районах.

Так на заправке ИП Мелихова А.А. на улице Мира  в поселке Воскресенское Усманского района, в бензине АИ-92-К5 по показателю «массовая доля серы» - при норме 10 мг/кг фактически составляла 65,5 мг/кг; в топливе дизельном ДТ-Л-К5 по показателю «массовая доля серы» - при норме 10 мг/кг фактически составляла 29,6 мг/кг.

На АЗС ООО "ДизельПрофСнаб" в Тербунах на ул. Октябрьская, в дизтопливе ДТ-Л-К5 по показателю «массовая доля серы» - при норме 10 мг/кг фактически составляло  17,7 мг/кг, при повторном исследовании - 17,8 мг/кг.

Росстандарт рекомендовал автолюбителям ознакомиться с опубликованным перечнем нарушений на АЗС и учитывать информацию при планировании как краткосрочных поездок, так и длительных автопутешествий.

Фото: kr-znam.ru

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#АЗС #Росстандарт #топливо #бензин

Комментарии (2)

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даже читать не буду

6 минут назад
все эти проверки в пользу монополистов..
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Житель

37 минут назад
2 из 2 проверенных...
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