Погода в Липецке

41 минуту назад

Сегодня в Липецке - туман и гололед

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#туман
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Сегодня в Липецке - туман и гололед
Днем 25 декабря в Липецке и области ожидается сохранение тумана и гололеда. Об этом предупреждает ГУ МЧС РФ по Липецкой области.
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#туман
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