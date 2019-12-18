сегодня, 16:56
НЛМК наградил подарками лучших юниоров Липецка
На НЛМК прошло чествование воспитанников спортивных школ Липецка, которые добились в течение года высоких результатов на региональных и всероссийских соревнованиях.
Новолипецкий комбинат традиционно поддерживает развитие детского спорта в регионе. В этом году предприятие в честь Дня металлургов профинансировало проведение городских соревнований по 23-ти видам спорта. В них приняли участие более 1000 юных спортсменов.
Особое внимание компания уделяет развитию стрелковых видов спорта в Липецке. Благодаря НЛМК все юные спортсмены имеют возможность бесплатно заниматься пулевой и стендовой стрельбой в спортивной школе олимпийского резерва №13. Сегодня это свыше 300 юниоров, с которыми работают 15 тренеров.