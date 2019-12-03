18 минут назад
Названо число неправильно питающихся россиян
Около половины россиян (48%) не считают свое питание правильным. Это следует из опроса Всероссийского центра исследования общественного мнения (ВЦИОМ). Столько же респондентов положительно оценили свой режим питания.
Опрос показал, что при выборе пищевых продуктов россияне чаще всего обращают внимание на наличие в них ГМО, трансжиров, красителей и ароматизаторов и в меньшей степени — на сбалансированность собственного рациона, отмечает завкафедрой диетологии и клинической нутрициологии ФНМО Медицинского института РУДН Светлана Орлова.
По ее словам, совсем немногие в курсе, что рацион можно корректировать при помощи биологически активных добавок к пище.