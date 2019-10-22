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Болгария начала строить новый участок «Турецкого потока»

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Болгария начала строить новый участок «Турецкого потока»

Строительство планируется завершить до конца этого года

Строительство второй ветки "Турецкого потока" будет закончено по графику, сейчас в Болгарии идут работы по возведению необходимой инфраструктуры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу МИД РФ Сергея Лаврова.

«Наши болгарские коллеги информировали о начале строительства инфраструктуры для транспортировки газа по второй ветке «Турецкого потока».Партнеры подчеркнули, что работы, как и запланировано, будут завершены в срок к 2020 году», — рассказал Лавров во время совместной пресс-конференции по итогам переговоров с вице-премьером и главой МИД Болгарии Екатериной Захариевой.

Планируется, что обе нитки «Турецкого потока» для поставок в Турцию и страны Европы через Болгарию будут запущены до конца 2019 года.
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