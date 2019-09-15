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Пассажирский самолет совершил аварийную посадку в Красноярске
Пассажирский самолет Як-42 совершил аварийную посадку в аэропорту Емельяново в Красноярске.
По информации РЕН ТВ, самолет выполнял рейс из Талакана в Уфу. На его борту находились 116 пассажиров и восемь членов экипажа.
По предварительным данным, причиной аварийной посадки стал отказ одного из двигателей. Самолет сел успешно.
По предварительным данным, причиной аварийной посадки стал отказ одного из двигателей. Самолет сел успешно.