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Пассажирский самолет совершил аварийную посадку в Красноярске

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Пассажирский самолет Як-42 совершил аварийную посадку в аэропорту Емельяново в Красноярске.

По информации РЕН ТВ, самолет выполнял рейс из Талакана в Уфу. На его борту находились 116 пассажиров и восемь членов экипажа. 

По предварительным данным, причиной аварийной посадки стал отказ одного из двигателей. Самолет сел успешно.
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