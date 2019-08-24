Общество

53 минуты назад

Водитель решил объехать пробку по «встречке», сигналя, моргая фарами и матерясь, чтобы пропустили

13 695
#ПДД #правила #нарушения
Водитель решил объехать пробку по «встречке», сигналя, моргая фарами и матерясь, чтобы пропустили

Вопиющее нарушение попало на запись видеорегистратора.

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Читатель GOROD48 зафиксировал наглое нарушение правил дорожного движения вчера вечером на улице Меркулова и прислал нам видео со своего регистратора.

На записи видно, как автомобиль, ничтоже сумняшеся, мчит по полосе встречного движения, объезжая пробку, и отчаянно моргает фарами, чтобы его пропустили. По словам автора ролика, когда он не стал сворачивать в сторону сидевший за рулем автомобиля-нарушителя молодой парень еще и обматерил его за это.

Улица Меркулова сейчас является «узким местом» Липецка, ведь из-за ремонта проспекта Победы по ней двигается весь поток автомобилей с новых микрорайонов, а также въезжающих в Липецк с юго-западной части. Пробка там редко рассасывается даже в темное время суток, а из-за слишком торопливых водителей нередко возникают аварийные ситуации. Эта, например, вполне могла закончиться трагедией.

13 695
#ПДД #правила #нарушения

Комментарии (13)

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Успокойся

1 минуту назад
Только законность и порядок, не трать время даром. Артамонов все равно победит. Так что успокойся)))
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Только законность и порядок

7 минут назад
ВСЕМ , ВСЕМ , ВСЕМ .. Опрос проведенный на днях инициативными общественными не зависимыми экспертами , кого хотели видеть Липчане губернатором Липецкой Области показал : 68% - за Токарева ; 21% - за Артамонова , и остальные проценты высказались в пользу назначенных режимом спойлеров , которые готовы передать свои голоса Врио. Так что народ наконец то прозрел Липецкий.
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На кладбище спешил?

8 минут назад
Ы, Скорую не пробовал вызывать? Когда гореть начнёшь с ведром будешь спешить?
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тема для размышления

10 минут назад
Второй год в Липецке коллапс , но почему-то на город48 виноватыми считают автомобилистов, а не гор. АДминистрацию, которая уже какой год, каждое лето, создает для горожан ад, ещё и зимой хватает совести латки ставить на дороги, которые летом же и строили карманные дорожники.... Возможно, у водителя случилась какая-то беда, элементарно, мог заболеть живот.
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Ы

11 минут назад
У меня когда у жены схватки были в дороге я и не то творил , когда до роддома летел.
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Какой народ такая и страна

14 минут назад
Перчика захотел Олёша
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Прав лишить

20 минут назад
Так свернул ведь автор ролика. А зря, автобыдло надо наказывать. Хотя бы вот такими способами - один не уступил, второй. Может что-то до автобыдла и дойдёт. А когда перед ними все расступаются, автобыдло себя героями чувствует
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Липчанин

25 минут назад
Нех пускать таких дебилов
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Липчанинъ

26 минут назад
Чморик с номером 296ен. Ты кем себя почувствовал? .В стойло давай!
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Липчанинъ

28 минут назад
* , калхазан хренов на чморной машинке. Куда ты выёжываешься? Твоё место на конюшне лошара!
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