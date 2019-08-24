Водитель решил объехать пробку по «встречке», сигналя, моргая фарами и матерясь, чтобы пропустили

Вопиющее нарушение попало на запись видеорегистратора.

Читатель GOROD48 зафиксировал наглое нарушение правил дорожного движения вчера вечером на улице Меркулова и прислал нам видео со своего регистратора.

На записи видно, как автомобиль, ничтоже сумняшеся, мчит по полосе встречного движения, объезжая пробку, и отчаянно моргает фарами, чтобы его пропустили. По словам автора ролика, когда он не стал сворачивать в сторону сидевший за рулем автомобиля-нарушителя молодой парень еще и обматерил его за это.

Улица Меркулова сейчас является «узким местом» Липецка, ведь из-за ремонта проспекта Победы по ней двигается весь поток автомобилей с новых микрорайонов, а также въезжающих в Липецк с юго-западной части. Пробка там редко рассасывается даже в темное время суток, а из-за слишком торопливых водителей нередко возникают аварийные ситуации. Эта, например, вполне могла закончиться трагедией.