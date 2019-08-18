Происшествия
сегодня, 17:46
Олег Хомутинников пострадал за убеждения
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Депутату областного Совета разбили лицо после коммунистического митинга.
Сегодня в полночь в травматологическое отделение больницы "Липецк-Мед" с улицы Белана был доставлен с ушибами и ссадинами лица депутат областного Совета Олег Хомутинников. Получив необходимую медицинскую помощь, пострадавший от госпитализации отказался.
- После окончания митинга КПРФ, в котором я участвовал, продолжил неформальное общение с избирателями. Вечером со мной разругался один мужчина, придерживавшийся противоположных политических взглядов. Он обвинил меня в сотрудничестве с Западом, в том, что я будто бы не люблю Родину, назвал либералом, раскачивающим лодку, ну и так далее. Слово за слово и дошло до рукопашной. А в любом единоборстве я оказываюсь в невыгодной позиции из-за своей комплекции. Ну, и пострадал за идеалы! - прокомментировал произошедшее Олег Хомутинников.
По данному факту отделом №7 УМВД РФ по Липецкой области начата проверка.
Напомним, что этим летом Олег Хомутинников баллотировался в губернаторы Липецкой области от партии "ПАРНАС", но не прошел муниципальный фильтр и был снят с выборов.
- После окончания митинга КПРФ, в котором я участвовал, продолжил неформальное общение с избирателями. Вечером со мной разругался один мужчина, придерживавшийся противоположных политических взглядов. Он обвинил меня в сотрудничестве с Западом, в том, что я будто бы не люблю Родину, назвал либералом, раскачивающим лодку, ну и так далее. Слово за слово и дошло до рукопашной. А в любом единоборстве я оказываюсь в невыгодной позиции из-за своей комплекции. Ну, и пострадал за идеалы! - прокомментировал произошедшее Олег Хомутинников.
По данному факту отделом №7 УМВД РФ по Липецкой области начата проверка.
Напомним, что этим летом Олег Хомутинников баллотировался в губернаторы Липецкой области от партии "ПАРНАС", но не прошел муниципальный фильтр и был снят с выборов.
50 1347
ШПАНА из ЕР
вы не правы
Тротский
Пенсионер
знают ,суки ,что конц их режиму
Перри Мейсон
А смысл понятен)))
Я
Путинские
Ха ха