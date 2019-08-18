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сегодня, 17:46

Олег Хомутинников пострадал за убеждения

50 1347
#Олег Хомутинников
5
Олег Хомутинников пострадал за убеждения

Депутату областного Совета разбили лицо после коммунистического митинга.

Сегодня в полночь в травматологическое отделение больницы "Липецк-Мед" с улицы Белана был доставлен с ушибами и ссадинами лица депутат областного Совета Олег Хомутинников. Получив необходимую медицинскую помощь, пострадавший от госпитализации отказался.

- После окончания митинга КПРФ, в котором я участвовал, продолжил неформальное общение с избирателями. Вечером со мной разругался один мужчина, придерживавшийся противоположных политических взглядов. Он обвинил меня в сотрудничестве с Западом, в том, что я будто бы не люблю Родину, назвал либералом, раскачивающим лодку, ну и так далее. Слово за слово и дошло до рукопашной. А в любом единоборстве я оказываюсь в невыгодной позиции из-за своей комплекции. Ну, и пострадал за идеалы! - прокомментировал произошедшее Олег Хомутинников.

По данному факту отделом №7 УМВД РФ по Липецкой области начата проверка.

Напомним, что этим летом Олег Хомутинников баллотировался в губернаторы Липецкой области от партии "ПАРНАС", но не прошел муниципальный фильтр и был снят с выборов.
50 1347
#Олег Хомутинников
5

Комментарии (50)

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ШПАНА из ЕР

1 минуту назад
настолько боится * ,что даже его фамилию не печатают,видимо сверху дали такое указание !
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вы не правы

2 минуты назад
Ого, ..как видишь ,ходят
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Тротский

2 минуты назад
А что это кандидат от партии П****с делал на митинге КПРФ? Этому кандидату как настоящему кандидату главное хайп? P.S. Так и хочется процитировать Шнкра. "Выборы. Выборы. Все кандидаты пи...ры
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Пенсионер

2 минуты назад
Пусть либералы мотают на ус что с предателями родину у нас народ церемонится не будет, в лучшем случаи атрихтуют фотографию в худшем закопают .
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знают ,суки ,что конц их режиму

3 минуты назад
фэсбэшники провокатора подослали
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Перри Мейсон

3 минуты назад
Ельцина с моста скидывали, это в щщи отхватил.. Ничего не меняется...
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А смысл понятен)))

5 минут назад
Путинские, сидят Уваркина и Артамон! Бухают на 27 микрорайоне в песочнице! На встречу им хомут. Но они его отпиночили-и тапки сняли)))ясно)
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Я

8 минут назад
Народ туп, ему нравиться когда его грабят и считают за холода или раба
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Путинские

9 минут назад
вышибалы ,нажрались пальмового масла и колбасы из гнилого мяса,сошли с ума,и набросились на человека ,который им плохого не сделал !Это в стиле Путина и ЕР бить резиновой дубинкой по голове или пинком ! Путинисты обнаглели !
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Ха ха

10 минут назад
Народ тупое быдло,избили бы едераста всю полицию на ноги поставили и план перехват обьявили
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