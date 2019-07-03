Происшествия
сегодня, 18:34
На улице Ильича в Липецке автомобиль свалился в раскоп коммунальщиков
Вечером 3 июля в Липецке на перекрестке улиц Ильича и Ленинградской (поселок Тракторостроителей) в траншею вырытую для ремонта коммунальных сетей свалился автомобиль "Шевроле".
По сведениям станции "Скорой медицинской помощи и медицины катастроф", в аварии никто не пострадал.
Очевидцы рассказывают, что на перекрестке водителю "Шевроле", который двигался по улице Ильича в сторону выезда из поселка, не уступил дорогу водитель автомобиля "ВАЗ-2115", двигавшийся по улице Ленинградской.
По сведениям станции "Скорой медицинской помощи и медицины катастроф", в аварии никто не пострадал.
Очевидцы рассказывают, что на перекрестке водителю "Шевроле", который двигался по улице Ильича в сторону выезда из поселка, не уступил дорогу водитель автомобиля "ВАЗ-2115", двигавшийся по улице Ленинградской.
ГУЛАГ не поможет
гость
Диво дивное
Так в Древние времена
Жора
Фёдор