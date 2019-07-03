Происшествия

сегодня, 18:34

На улице Ильича в Липецке автомобиль свалился в раскоп коммунальщиков

6 903
#авария #ДТП
На улице Ильича в Липецке автомобиль свалился в раскоп коммунальщиков
Вечером 3 июля в Липецке на перекрестке улиц Ильича и Ленинградской (поселок Тракторостроителей) в траншею вырытую для ремонта коммунальных сетей свалился автомобиль "Шевроле".

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По сведениям станции "Скорой медицинской помощи и медицины катастроф", в аварии никто не пострадал.

Очевидцы рассказывают, что на перекрестке водителю "Шевроле", который двигался по улице Ильича в сторону выезда из поселка, не уступил дорогу водитель автомобиля "ВАЗ-2115", двигавшийся по улице Ленинградской. 


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#авария #ДТП

Комментарии (6)

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ГУЛАГ не поможет

5 минут назад
таких долбо...ов как в Липецке нет больше нигде
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гость

12 минут назад
на трахтарном одни * живут и дышат яйцом тухлым, вот и результат.
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Диво дивное

23 минуты назад
КАК? Если там огорожено было...
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Так в Древние времена

40 минут назад
Мамонтов ловили , Мясо добывали , Спираль истории ....!.
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Жора

48 минут назад
Ильич все видит, живее всех живых!
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Фёдор

48 минут назад
В России дураков лет на 100 запасено!
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