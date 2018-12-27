Автомобилист Алексей и его пассажирка стали свидетелями опасной ситуации на улице Неделина. Алексей поделился с GOROD48 записью видеорегистратора.

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Из ролика понятно, что транспортный поток двигался вверх по улице Неделина. В районе остановки «Магазин «Никольский» поток притормозил у нерегулируемого пешеходного перехода, чтобы пропустить женщину с санками, в которых сидел ребенок. Несмотря на то, что по переходу шли люди, водитель серой «Приоры» пронесся вверх по улице без остановки. Пешеходов от получения травм спасла реакция женщины.



Поведение водителя серой «Приоры» пассажирка Алексея прокомментировала следующим образом: «Вот куда несешься, сволочь такая?!».