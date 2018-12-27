Общество

33 минуты назад

«Вот куда несешься, сволочь такая?!»

5 971
#ДТП #пешеходы
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«Вот куда несешься, сволочь такая?!»

Автомобилист Алексей и его пассажирка стали свидетелями опасной ситуации на улице Неделина. Алексей поделился с GOROD48 записью видеорегистратора.

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Из ролика понятно, что транспортный поток двигался вверх по улице Неделина. В районе остановки «Магазин «Никольский» поток притормозил у нерегулируемого пешеходного перехода, чтобы пропустить женщину с санками, в которых сидел ребенок. Несмотря на то, что по переходу шли люди, водитель серой «Приоры» пронесся вверх по улице без остановки. Пешеходов от получения травм спасла реакция женщины.

Поведение водителя серой «Приоры» пассажирка Алексея прокомментировала следующим образом: «Вот куда несешься, сволочь такая?!».
5 971
#ДТП #пешеходы
1

Комментарии (5)

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Патриот

2 минуты назад
Дорогу нужно переходить с кирпичом. Не пропустил - в стекло.
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Да

2 минуты назад
На приорах одни дебилы ездят. Папы понакупят сынкам вот и гоняют. Я всегда пропускаю приору боюсь этих ребятишек
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Отец

14 минут назад
Недавно одному такому утырку в гычу настучал, номер запомнил и случайно встретил на дороге, таких уродов надо лечить, по эбалу и в пинки!
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Гость

18 минут назад
Таких сволочей половина города..абсолютное неуважение пешеходов, а иногда отсутствие знаний пдд.
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Пешеход

21 минуту назад
Такое происходит часто.
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