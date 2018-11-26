сегодня, 18:15
В Сселках «четырнадцатая» сбила пенсионерку
Женщина переходила дорогу в неположенном месте
На улице Ленина в Сселках ВАЗ-2114 совершил наезд на 71-летнюю женщину. По предварительной версии, водитель заметил переходившую дорогу женщину, затормозил, машину занесло, автомобиль понесло по дороге боком, он сбил женщину. Женщина от удара отлетела на несколько метров и ударилась о стоявшую на обочине ГАЗель.
Пенсионерка госпитализирована с различными травмами.
ВОДЯТЛЫ
Мер
BFG
911
Саня
когда же пенсы собьют говнодрочево?
Ольга
Боцман
Сереге
Серега