В Сселках «четырнадцатая» сбила пенсионерку

Женщина переходила дорогу в неположенном месте

На улице Ленина в Сселках ВАЗ-2114 совершил наезд на 71-летнюю женщину. По предварительной версии, водитель заметил переходившую дорогу женщину, затормозил, машину занесло, автомобиль понесло по дороге боком, он сбил женщину. Женщина от удара отлетела на несколько метров и ударилась о стоявшую на обочине ГАЗель.

Пенсионерка госпитализирована с различными травмами.