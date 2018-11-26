Происшествия

сегодня, 18:15

В Сселках «четырнадцатая» сбила пенсионерку

11 948
#дтп
В Сселках «четырнадцатая» сбила пенсионерку

Женщина переходила дорогу в неположенном месте

На улице Ленина в Сселках ВАЗ-2114 совершил наезд на 71-летнюю женщину. По предварительной версии, водитель заметил переходившую дорогу женщину, затормозил, машину занесло, автомобиль понесло по дороге боком, он сбил женщину. Женщина от удара отлетела на несколько метров и ударилась о стоявшую на обочине ГАЗель.

Пенсионерка госпитализирована с различными травмами.

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11 948
#дтп

Комментарии (11)

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ВОДЯТЛЫ

3 минуты назад
В ССЕЛКАХ ОГРАНИЧЕНИЕ СКОРОСТИ 40 км.Соблюдайте скоростной режим.
ответить

Мер

8 минут назад
Наверное 101 единица техники еще не успели доехать до Сселок и обработать дорогу. Они все боролись с последствиями снегопада в Липецке.
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BFG

30 минут назад
Ольга, пососито овца
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911

30 минут назад
Одежда вся чёрная, в темноте! Люди! Вы идиоты? Хоть немного о своей безопасности думайте! Всех возрастных групп касается. Город дебилов!
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Саня

42 минуты назад
Серега, вот это ты знаток
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когда же пенсы собьют говнодрочево?

46 минут назад
Это жестянщик.
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Ольга

51 минуту назад
никакая это не 15, 14, 13, это корыто российского производства.
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Боцман

52 минуты назад
На фото тринадцатая!
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Сереге

53 минуты назад
Это 13,усек?
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Серега

58 минут назад
Вообще то на фото не 2114, а 2115
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