Общество

сегодня, 08:28

Полицейские раскрыли еще одно преступление лжесоцработницы

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#ограбление
Полицейские раскрыли еще одно преступление лжесоцработницы

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 4 человека.

Оперативники отдела полиции №6 установили причастность 31-летней жительницы Нижегородской области к ограблению 85-летней липчанки, совершенном пенсионерки на улице Севастопольской в декабре прошлого года.

31-летняя цыганка сейчас содержится в нижегородском СИЗО, как подозреваемая в совершении других преступлений. Во время пребывания в Липецке женщина грабила стариков. Об одном из таких ограблений GOROD48 уже сообщал. 8 декабря 2017 года цыганка пришла в дом 67-летнего пенсионера на улице Речной под видом соцработницы. Гостья заявила, что старику положена выплата в 2 300 рублей передала пятитысячную купюру и попросила сдачу. Потерпевший принес сдачу, которая показалась незнакомке фальшивкой. Женщина попросила принести все наличные деньги, чтобы оценить их подлинность. Вырвала из рук хозяина дома 80 000 рублей и скрылась. 
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#ограбление

Комментарии (3)

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Нонка

9 минут назад
За стариков и детей надо по полной программе зафигачивать а уж дрянь такую как цыги и вовсе - на кол Доктор Гебельс чётко поступал против этой грязи-цыги
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костя

19 минут назад
безграмотные
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Да

30 минут назад
Явно еще досыпают операторы ПК
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