Полицейские раскрыли еще одно преступление лжесоцработницы

За прошедшие сутки на дорогах Липецкой области зарегистрировано 3 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали 4 человека.

Оперативники отдела полиции №6 установили причастность 31-летней жительницы Нижегородской области к ограблению 85-летней липчанки, совершенном пенсионерки на улице Севастопольской в декабре прошлого года.



31-летняя цыганка сейчас содержится в нижегородском СИЗО, как подозреваемая в совершении других преступлений. Во время пребывания в Липецке женщина грабила стариков. Об одном из таких ограблений GOROD48 уже сообщал. 8 декабря 2017 года цыганка пришла в дом 67-летнего пенсионера на улице Речной под видом соцработницы. Гостья заявила, что старику положена выплата в 2 300 рублей передала пятитысячную купюру и попросила сдачу. Потерпевший принес сдачу, которая показалась незнакомке фальшивкой. Женщина попросила принести все наличные деньги, чтобы оценить их подлинность. Вырвала из рук хозяина дома 80 000 рублей и скрылась.