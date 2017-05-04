В мире

32 минуты назад

Найдена причина сквернословия

72
#ученые #болезнь
Найдена причина сквернословия

Ученые винят генные мутации.

Американские ученые из университета Калифорнии в Сан-Франциско заявили, что генетические мутации заставляют человека непроизвольно ругаться матом, а также совершать однообразные движения.

Как пишет РИА Новости, синдром Туретта достаточно долгое время считался редкой болезнью, однако последние генетические исследования показывают, что им на самом деле страдает каждый сотый ребенок и каждый тысячный взрослый человек, хотя и в менее выраженной форме. На настоящий момент нет ни понимания, как он возникает, ни способов надежной борьбы с ним.

- Мне очень часто приходится сталкиваться с отчаянием самих пациентов и их родственников по той причине, что у нас нет лекарств для лечения синдрома Туретта и понимания того, почему он возникает, – поделился Мэттью Стейт из Университета Калифорнии в Сан-Франциско.

Исследователи выделили четыре участка ДНК, повреждение которых больше всего способствует развитию синдрома Туретта. Гены — WWC1, CELSR3, NIPBL и FN1 – связаны с работой памяти. Благодаря открытию этих генов наука приблизилась к пониманию природы заболевания, пишет журнал Neuron.
72
#ученые #болезнь

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Села Липецкой области остаются без водопроводных колонок
#вода #липецкоблводоканал
2
Села Липецкой области остаются без водопроводных колонок

50 минут назад

Общество
Липчане третий день не по своей воле питаются в кафе
#авария #газ
3
Липчане третий день не по своей воле питаются в кафе

56 минут назад

Общество
В Липецке подвели итоги городского фестиваля юных избирателей
#образование
В Липецке подвели итоги городского фестиваля юных избирателей

сегодня, 15:00

Общество