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32 минуты назад
Найдена причина сквернословия
Ученые винят генные мутации.
Американские ученые из университета Калифорнии в Сан-Франциско заявили, что генетические мутации заставляют человека непроизвольно ругаться матом, а также совершать однообразные движения.
Как пишет РИА Новости, синдром Туретта достаточно долгое время считался редкой болезнью, однако последние генетические исследования показывают, что им на самом деле страдает каждый сотый ребенок и каждый тысячный взрослый человек, хотя и в менее выраженной форме. На настоящий момент нет ни понимания, как он возникает, ни способов надежной борьбы с ним.
- Мне очень часто приходится сталкиваться с отчаянием самих пациентов и их родственников по той причине, что у нас нет лекарств для лечения синдрома Туретта и понимания того, почему он возникает, – поделился Мэттью Стейт из Университета Калифорнии в Сан-Франциско.
Исследователи выделили четыре участка ДНК, повреждение которых больше всего способствует развитию синдрома Туретта. Гены — WWC1, CELSR3, NIPBL и FN1 – связаны с работой памяти. Благодаря открытию этих генов наука приблизилась к пониманию природы заболевания, пишет журнал Neuron.
Как пишет РИА Новости, синдром Туретта достаточно долгое время считался редкой болезнью, однако последние генетические исследования показывают, что им на самом деле страдает каждый сотый ребенок и каждый тысячный взрослый человек, хотя и в менее выраженной форме. На настоящий момент нет ни понимания, как он возникает, ни способов надежной борьбы с ним.
- Мне очень часто приходится сталкиваться с отчаянием самих пациентов и их родственников по той причине, что у нас нет лекарств для лечения синдрома Туретта и понимания того, почему он возникает, – поделился Мэттью Стейт из Университета Калифорнии в Сан-Франциско.
Исследователи выделили четыре участка ДНК, повреждение которых больше всего способствует развитию синдрома Туретта. Гены — WWC1, CELSR3, NIPBL и FN1 – связаны с работой памяти. Благодаря открытию этих генов наука приблизилась к пониманию природы заболевания, пишет журнал Neuron.