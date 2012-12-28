Восемь человек арестованы за попытку атаковать дронами предприятие в Подмосковье

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России заявили, что восемь человек арестованы по делу о подготовке террористической атаки с помощью 35 FPV-дронов на стратегическое предприятие в Подмосковье.