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сегодня, 10:05

Восемь человек арестованы за попытку атаковать дронами предприятие в Подмосковье

В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России заявили, что восемь человек арестованы по делу о подготовке террористической атаки с помощью 35 FPV-дронов на стратегическое предприятие в Подмосковье.

Восемь человек арестованы по делу о подготовке террористической атаки с помощью 35 FPV-дронов на стратегическое предприятие в Московской области, — рассказали в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

В июле в ЦОС ФСБ рассказали о пресечении попытки спецслужб Украины совершить атаку на стратегическое оборонное предприятие в Московской области с использованием ввезенных контрабандным способом из стран Евросоюза 35 FPV-дронов, снаряженных мощными взрывными устройствами, — передает ТАСС.

«Исполнитель, а также семь пособников планируемого ДТА (диверсионно-террористического акта) арестованы в рамках возбужденного уголовного дела по ч. 2 ст. 205 (террористический акт), ч. 2 ст. 205.4 (участие в террористическом сообществе) УК РФ», — сообщили в ФСБ. Один из пособников, оказавший при задержании вооруженное сопротивление, нейтрализован, — отметили в спецслужбе.

Как сообщала в июле ФСБ России, в Подмосковье предотвращен теракт, планировавшийся СБУ в отношении стратегического предприятия в жилом секторе с использованием 35 БПЛА. Они были доставлены на территорию России контрабандным путем из Словакии через Польшу и Белоруссию при содействии спецслужб европейских государств.

БПЛА хотели запустить из арендованного ангара, который для этого подготовили двое граждан Молдавии, выехавшие затем из России. Ликвидированный при задержании осуществлял приемку опасного груза.
беспилотники
атака
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