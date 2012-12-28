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В России
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сегодня, 10:05
Восемь человек арестованы за попытку атаковать дронами предприятие в Подмосковье
В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России заявили, что восемь человек арестованы по делу о подготовке террористической атаки с помощью 35 FPV-дронов на стратегическое предприятие в Подмосковье.
В июле в ЦОС ФСБ рассказали о пресечении попытки спецслужб Украины совершить атаку на стратегическое оборонное предприятие в Московской области с использованием ввезенных контрабандным способом из стран Евросоюза 35 FPV-дронов, снаряженных мощными взрывными устройствами, — передает ТАСС.
«Исполнитель, а также семь пособников планируемого ДТА (диверсионно-террористического акта) арестованы в рамках возбужденного уголовного дела по ч. 2 ст. 205 (террористический акт), ч. 2 ст. 205.4 (участие в террористическом сообществе) УК РФ», — сообщили в ФСБ. Один из пособников, оказавший при задержании вооруженное сопротивление, нейтрализован, — отметили в спецслужбе.
Как сообщала в июле ФСБ России, в Подмосковье предотвращен теракт, планировавшийся СБУ в отношении стратегического предприятия в жилом секторе с использованием 35 БПЛА. Они были доставлены на территорию России контрабандным путем из Словакии через Польшу и Белоруссию при содействии спецслужб европейских государств.
БПЛА хотели запустить из арендованного ангара, который для этого подготовили двое граждан Молдавии, выехавшие затем из России. Ликвидированный при задержании осуществлял приемку опасного груза.
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