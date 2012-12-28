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сегодня, 12:39

США внесли 32 научные организации РФ в ограничительный список

Министерство обороны США включило 32 российских университета и научно-исследовательских учреждения в ограничительный перечень. Американская сторона утверждает, что эти организации причастны к «несанкционированной передаче американских технологий».

Министерство обороны США включило 33 российские научные, образовательные и научно-производственные организации в перечень иностранных учреждений, которые, по мнению американских властей, представляют угрозу интересам национальной безопасности США. Документ опубликован на сайте ведомства.

В опубликованный Минобороны США список вошли МГУ, ВШЭ, МФТИ, Курчатовский институт, Сколтех, Томский политех и еще более двух десятков российских вузов, научных институтов и исследовательских организаций, — передает РБК.

Всего в него включены 130 организаций из России, Китая и Ирана. Документ означает, что Минобороны США не сможет финансировать фундаментальные исследования, если они проводятся совместно с организациями из этого списка.

Среди российских организаций в документе числятся Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова, Высшая школа экономики, Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана, Московский авиационный институт, Московский физико-технический институт, Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», Сколковский институт науки и технологий, Томский политехнический университет и Уральский федеральный университет.

В список также вошли Казанский национальный исследовательский технический университет имени А.Н. Туполева, Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского, МИРЭА, несколько институтов Российской академии наук и научно-производственных организаций.
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