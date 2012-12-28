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сегодня, 10:10
Ребенок погиб в результате падения беспилотника на частный дом в Подмосковье
Шестимесячный ребенок погиб в результате падения украинского беспилотника на частный дом в подмосковном Егорьевске. Дом загорелся, младенца, еще одного ребенка и двух взрослых извлекли из-под завалов. Малыш умер по дороге в больницу. Пострадавшие госпитализированы.
По словам губернатора Андрея Воробьева, средства ПВО и РЭБ отразили атаку 60 беспилотников в Подмосковье. Беспилотники были сбиты в городских округах Домодедово, Чехов, Дубна, Кашира, Воскресенск, Павловский Посад, Одинцово, Бронницы, Раменское, Ступино, Коломна и Егорьевск.
Всего за прошедшую ночь, по данным Минобороны РФ, силы ПВО перехватили и уничтожили 419 украинских дронов над территорией России. Беспилотники были перехвачены над Московским регионом, Белгородской, Брянской, Воронежской, Липецкой, Рязанской и другими областями, а также Краснодарским краем и Республикой Крым.
В Егорьевске падение беспилотника привело к возгоранию частного дома, под завалами оказались люди. Спасатели оперативно извлекли двоих взрослых и двоих детей. Однако шестимесячный ребенок скончался по дороге в больницу. Пострадавшие госпитализированы.
В Дубне в результате падения обломков БПЛА повреждено административное здание, пострадавших нет. Еще один беспилотник упал на частный дом в деревне Фатеево Павлово-Посадского округа, пострадавших нет.
Обломки БПЛА также обнаружены на территории Раменского муниципального округа и городского округа Коломна. На местах работают экстренные и оперативные службы.
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