Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Выстрел в спину: в облсуде начался процесс над пенсионером, застрелившим военного полицейского
Происшествия
60-летний житель Красного пытался поджечь врача районной поликлиники
Происшествия
В аварии с липецким «КамАЗом» в Свердловской области погибла 8-летняя девочка
Происшествия
40-летняя женщина за рулём «Киа» врезалась в дерево
Происшествия
По кодовому слову «мама» вдова участника СВО передала мошенникам почти пять миллионов: дело рассматривает суд
Происшествия
Рейд по отлову бездомных собак в СНТ «Строитель-2» обернулся противостоянием с защитниками животных
Происшествия
Автоинспекторы разыскивают сбившего насмерть мужчину водителя
Происшествия
Присяжные признали липчанина виновным в избиении и последующем убийстве сожительницы
Происшествия
Липчанин зарабатывал на инсценировках ДТП со своим «Мерседесом»
Происшествия
«Нет полной картины произошедшего»: поджигатель дачи бывшей тёщи сам вызвал полицию и пожарных
Происшествия
Читать все
Липецку выбирают мэра
Политика
Сегодня в Липецке: дворники, рабочие, чиновники – профессии, в которые липчане не хотят отпускать детей
Общество
Дикобраза сняли на сельской дороге
Общество
Автоинспекторы разыскивают сбившего насмерть мужчину водителя
Происшествия
Главой Липецка стал Михаил Щербаков
Политика
Губернатор Липецкой области продлил ограничение на продажу бензина
Общество
Улица Зои Космодемьянской замерла в пробке в строну Грязей
Общество
Липецкие синоптики не ждут аномальной жары
Общество
На Московской задержали 29-летнего иностранца с метадоном
Происшествия
Липецкая область в числе регионов, на которыми ночью сбивали БПЛА
Происшествия
Читать все
В России
70
сегодня, 10:10

Ребенок погиб в результате падения беспилотника на частный дом в Подмосковье

Шестимесячный ребенок погиб в результате падения украинского беспилотника на частный дом в подмосковном Егорьевске. Дом загорелся, младенца, еще одного ребенка и двух взрослых извлекли из-под завалов. Малыш умер по дороге в больницу. Пострадавшие госпитализированы.

В ночь на 30 июня Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли массированный удар беспилотниками по Московской области. Средства противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) отразили атаку 60 БПЛА. В результате атаки погиб шестимесячный ребенок в Егорьевске, пострадали взрослые и дети, — пишут «Известия».

По словам губернатора Андрея Воробьева, средства ПВО и РЭБ отразили атаку 60 беспилотников в Подмосковье. Беспилотники были сбиты в городских округах Домодедово, Чехов, Дубна, Кашира, Воскресенск, Павловский Посад, Одинцово, Бронницы, Раменское, Ступино, Коломна и Егорьевск.

Всего за прошедшую ночь, по данным Минобороны РФ, силы ПВО перехватили и уничтожили 419 украинских дронов над территорией России. Беспилотники были перехвачены над Московским регионом, Белгородской, Брянской, Воронежской, Липецкой, Рязанской и другими областями, а также Краснодарским краем и Республикой Крым.

В Егорьевске падение беспилотника привело к возгоранию частного дома, под завалами оказались люди. Спасатели оперативно извлекли двоих взрослых и двоих детей. Однако шестимесячный ребенок скончался по дороге в больницу. Пострадавшие госпитализированы.

В Дубне в результате падения обломков БПЛА повреждено административное здание, пострадавших нет. Еще один беспилотник упал на частный дом в деревне Фатеево Павлово-Посадского округа, пострадавших нет.

Обломки БПЛА также обнаружены на территории Раменского муниципального округа и городского округа Коломна. На местах работают экстренные и оперативные службы.
беспилотники
атака
0
0
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
За рабочую пятидневку липецкий школьник сможет заработать 2 470 рублей
Общество
На улице Первомайской в Липецке отреставрируют усадебный дом второй половины XIX века
Общество
Опубликован график отключений горячей воды в Липецке
Общество
Маршруты №№24 и 24а продлеваются до гипермаркета «Аршин»
Общество
Отдых в приграничной зоне: липчанам рассказали о новых правилах въезда в Калмыкию и Астраханскую область
Спорт
Пловец, футболист, тренер по бильярду — в Липецкой области готовится назначение нового министра спорта
Общество
Рейтинг автошкол, работа для альтернативной службы и контроль над БАДами станет строже
Общество
Липецк открыл сезон фонтанов под музыку и песни
Общество
Учителя истории будут преподавать традиционные ценности
Общество
Детскую поликлинику на улице Детской ждет ремонт
Все новости
Видео
Бизнес
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 505
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить