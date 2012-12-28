Ребенок погиб в результате падения беспилотника на частный дом в Подмосковье

Шестимесячный ребенок погиб в результате падения украинского беспилотника на частный дом в подмосковном Егорьевске. Дом загорелся, младенца, еще одного ребенка и двух взрослых извлекли из-под завалов. Малыш умер по дороге в больницу. Пострадавшие госпитализированы.