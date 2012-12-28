В липецкой школе №51 проверяют информацию об угрозах массового убийства якобы от имени её ученика
В России
40
26 минут назад
ФАС проверит повышение тарифов МТС для 18 миллионов абонентов
По данным ведомства, мобильный оператор уведомил ФАС о повышении в феврале 2026 года тарифов в среднем на 15,6% для 18 миллионов абонентов.
Мобильный оператор уведомил ведомство о повышении тарифов в среднем на 15,6% для 18 млн абонентов в феврале 2026 года, — говорится в сообщении ведомства.
В их числе граждане, которых ранее в рамках исполнения предписания ФАС России и мирового соглашения компания уведомила о способах снижения стоимости услуг связи.
Служба направила МТС письмо, в котором подчеркнула, что повышение тарифов для этой категории абонентов нарушает условия мирового соглашения. ФАС России считает такие действия мобильного оператора недопустимыми.
Компания должна сообщить о результатах рассмотрения письма ведомства в течение 2 рабочих дней с момента его получения.
В случае увеличения тарифов указанным категориям граждан ФАС России примет меры в соответствии с действующим законодательством.
Также служба проанализирует обоснованность повышения стоимости услуг связи для иных абонентов. При наличии оснований ведомство примет меры антимонопольного реагирования.
0
0
0
0
0
Комментарии