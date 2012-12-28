Под видом лотереи подростков заманивают в финансовые пирамиды

В соцсетях и мессенджерах рассылают приглашения поучаствовать в розыгрыше.

Липчан предупреждают о новой схеме обмана в Интернете: под видом участия в лотерее подростков заманивают в финансовые пирамиды.«Злоумышленники рассылают в соцсетях и мессенджерах приглашения поучаствовать в розыгрыше. Для этого предлагается вступить в платные закрытые группы и каналы. Когда подросток осознает, что никакой лотереи не существует, преступники предлагают вернуть потраченные деньги путем привлечения в сообщество новых участников. Но что бы ни обещали аферисты, итог всегда один: в пирамиде люди просто теряют свои сбережения», — сообщает пресс-служба Липецкого отделения Банка России.Если вас просят приводить новых участников и гарантируют высокий доход без всякого риска — это финпирамида. Сообщить о ней можно через интернет-приемную Банка России. А если вы уже стали жертвой пирамиды — обращайтесь в полицию.Информацию о проектах с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке Банк России публикует на своем сайте, но этот список не содержит сведений о физлицах и индивидуальных предпринимателях. По состоянию на 1 июля, в реестре фигурируют 16 компаний, зарегистрированных в Липецкой области, из них одна финпирамида.