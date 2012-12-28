Все новости
Происшествия
64
8 минут назад

За выходные автоинспекторы остановили 15 мотоциклистов без прав

А всего со стороны мотоциклистов выявили 85 нарушений.

В минувшие выходные автоинспекторы выявили 85 нарушений со стороны водителей мототехники, в том числе четыре нарушения — со стороны подростков до 16 лет.

Как сообщает Госавтоинспекция УМВД России по Липецкой области, трое мотоциклистов отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, в том числе один повторно попался пьяным за рулём — ему уже грозит уголовная ответственность. А 15 водителей не имели прав.

Все нарушители привлечены к административной ответственности.
