Сегодня в Липецке: в главном соборе выставили редкую икону, липчане поддерживают введение единой школьной формы
Происшествия
64
8 минут назад
За выходные автоинспекторы остановили 15 мотоциклистов без прав
А всего со стороны мотоциклистов выявили 85 нарушений.
Как сообщает Госавтоинспекция УМВД России по Липецкой области, трое мотоциклистов отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, в том числе один повторно попался пьяным за рулём — ему уже грозит уголовная ответственность. А 15 водителей не имели прав.
Все нарушители привлечены к административной ответственности.
0
0
0
0
1
Комментарии