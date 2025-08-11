Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Липецкие цены на продукты глазами студента из Китая
Общество
Сгоревшие яйца вызвали переполох в центре Липецка
Происшествия
В Липецкой области дожди, грозы и до +24
Погода в Липецке
На четырех улицах Липецка внепланово отключили холодную воду
Общество
В Ельце переключились на красный
Происшествия
Сегодня в Липецке: заменить водительские права теперь можно в МФЦ, кто должен платить в кафе на первом свидании
Общество
В районе Дикого отключат холодную воду
Общество
В Ельце красный сменился жёлтым
Происшествия
Жёлтый уровень воздушной опасности в Липецкой области
Происшествия
7-месячная девочка и 44-летний водитель пострадали в столкновении легковушки и грузовика
Происшествия
Читать все
Сгоревшие яйца вызвали переполох в центре Липецка
Происшествия
Сегодня в Липецке: заменить водительские права теперь можно в МФЦ, кто должен платить в кафе на первом свидании
Общество
В районе Дикого отключат холодную воду
Общество
На четырех улицах Липецка внепланово отключили холодную воду
Общество
7-месячная девочка и 44-летний водитель пострадали в столкновении легковушки и грузовика
Происшествия
В Грязях двое подростков попались на кражах
Происшествия
В Липецкой области дожди, грозы и до +24
Погода в Липецке
За полгода липчане оформили 2014 ипотечных кредитов
Экономика
5163 жителя Липецкой области пострадали от клещей
Здоровье
Ночью сгорел «Форд Фокус»
Происшествия
Читать все
Происшествия
350
сегодня, 09:33

Ночью сгорел «Форд Фокус»

За выходные пожарные десять раз реагировали на сообщения о возгораниях.

Ночью 11 августа в деревне Набоково Тербунского района сгорел автомобиль «Форд Фокус», сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Липецкой области.

photo_2025-08-11_09-23-21.jpg

Чуть ранее в результате пожара оказались повреждены внутренняя отделка и имущество жилого дома и надворной постройки в селе Лавы Елецкого района.

photo_2025-08-11_09-19-23.jpg

В выходные пожарные десять раз выезжали на разные сообщения о возгораниях. Так, 9 августа ближе к вечеру горела баня в Усмани на 1-й Елецкой улице — полностью уничтожено потолочное перекрытие и внутренняя отделка части постройки.

photo_2025-08-11_09-21-20.jpg

10 августа горела квартира в трехэтажном доме на улице Марины Расковой в Липецке, на улице Волгоградской областного центра сгорел чердак бесхозного двухэтажного здания, а в квартире десятиэтажки на улице Московской вечером огонь уничтожил электрообогреватель и мебель на одном квадратном метре, а также повредил отделку на шести. 

photo_2025-08-11_09-24-34.jpg

В селе Бутырки Задонского района в ангаре сгорела подстилка на 70 квадратных метрах. Не пережило пожар поголовье цыплят.

Также в выходные трижды подгорала пища у липчан, дважды горел мусор.
МЧС
пожар
0
1
0
0
0

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Рекомендуем
Общество
Рост коммунальных тарифов, социальные вклады для малоимущих — законы, которые вступают в силу в июле
Общество
На Дне города в Липецке ждут «Иванушек International»
Общество
Крылья за спиной, прическа-смайлик и костюм Петра Первого: чем запомнились «Липецкие зори»
Общество
«Нам удастся сохранить подлинную мозаику подземного перехода у Нижнего парка, и это главное»
Общество
На замену плитки на проспекте Мира нужно не менее 50 миллионов рублей
Общество
«Будут деньги, будем строить» — в мэрии опять заявили о необходимости дублера Октябрьского моста
Общество
Правительство области через суд пытается заставить бизнесмена Юрия Фадеева снести «Фрегат»
Общество
Областное управление ветеринарии подкинуло Липецку денег на отлов собак
Говорит Липецк
Вы работаете во время отпуска?
Общество
«Что там внутри?»: закулисье липецкого театра драмы
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить