Происшествия
350
сегодня, 09:33
Ночью сгорел «Форд Фокус»
За выходные пожарные десять раз реагировали на сообщения о возгораниях.
Чуть ранее в результате пожара оказались повреждены внутренняя отделка и имущество жилого дома и надворной постройки в селе Лавы Елецкого района.
В выходные пожарные десять раз выезжали на разные сообщения о возгораниях. Так, 9 августа ближе к вечеру горела баня в Усмани на 1-й Елецкой улице — полностью уничтожено потолочное перекрытие и внутренняя отделка части постройки.
10 августа горела квартира в трехэтажном доме на улице Марины Расковой в Липецке, на улице Волгоградской областного центра сгорел чердак бесхозного двухэтажного здания, а в квартире десятиэтажки на улице Московской вечером огонь уничтожил электрообогреватель и мебель на одном квадратном метре, а также повредил отделку на шести.
В селе Бутырки Задонского района в ангаре сгорела подстилка на 70 квадратных метрах. Не пережило пожар поголовье цыплят.
Также в выходные трижды подгорала пища у липчан, дважды горел мусор.
